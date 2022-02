Netflix, Prime Video & Disney+: Die Neustarts der Woche im Überblick

Mit mehr als 33 Filmen und Serien starten Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ in den März. Zu den Highlights zählen unter anderem Guardians of Justice, He-Man, West Side Story und The Good Fight. Wir zeigen euch alle Neustarts der Streaming-Dienste im Überblick.

Alle Filme und Serien: Netflix kündigt seine März-Neuheiten an

Netflix: Neue Filme und Serien in der KW 9

Mein wundervolles Leben ab 28. Februar

Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten ab 1. März

The Guardians of Justice ab 1. März

Honey Boy ab 1. März

Die weiße Massai ab 1. März

Lake Placid vs. Anaconda ab 1. März

American Pie 2 ab 1. März

Holmes & Watson ab 1. März

Ritmo salvaje ab 2. März

Against The Ice ab 2. März

Pirates - Der Schatz des Königs ab 2. März

The Weekend Away ab 3. März

Mitternacht im Pera Palace ab 3. März

Whindersson Nunes: É de mim mesmo ab 3. März

Überleben im Paradies: Eine Familiengeschichte ab 3. März

L'Agence : L'immobilier de luxe en famille: Staffel 2 ab 3. März

He-Man and the Masters of the Universe: Staffel 2 ab 3. März

Der unsichtbare Faden ab 4. März

Meskina - Ein hoffnungsloser Fall ab 4. März

Ein Teil von ihr ab 4. März

Making Fun ab 4. März

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 9

The Corrupted ab 28. Februar 2022

Bisher keine Filme / Serien für März bekanntgegeben

Disney+ & Star: Neue Filme und Serien in der KW 9

West Side Story ab 2. März

The Good Fight - Staffel 1-4 ab 2. März

A Million Little Things - Staffel 1-3 ab 2. März

The Good Fight - Staffel 5 ab 2. März

Darjeeling Limited ab 4. März

Jede Sekunde zählt - The Guardian ab 4. März

Heidi ab 4. März

Die kleine Hexe ab 4. März

Tschick ab 4. März

What a Man ab 4. März

When in Rome - Fünf Männer sind vier zu viel ab 4. März

In der Woche vom 28. Februar bis 6. März sieht man bei Netflix unter anderem die komödiantische Superhelden-Serie The Guardians of Justice, die Krimiserie Ein Teil von ihr und den dänischen Wildnis-Streifen Against the Ice mit Nikolaj Coster-Waldau (u.a. Game of Thrones). Außerdem strahlt man die Doku Der schlimmste Mitbewohner aller Zeiten und Filme wie Die weiße Massai, Holmes & Watson sowie The Weekend Away aus. Weiterhin gibt es diverse Staffeln von L.A.'s Finest mit Jessica Alba zu sehen und im Kids & Family-Bereich startet die zweite Staffel von He-Man and the Masters of the Universe. Amazon Prime Video hingegen beendet den Februar mit dem Crime-Thriller The Corrupted, lässt allerdings bisher die Veröffentlichung der kommenden März-Highlights vermissen. Wir werden die Filme und Serien entsprechend nachreichen, sobald sie seitens Amazon bekanntgegeben werden. Abschließend werfen wir einen Blick auf Disney+ . Abonnenten des Micky Maus-Konzerns können sich auf die West Side Story und fünf Staffeln von The Good Fight freuen. Ebenso nimmt man drei Staffeln von A Million Little Things auf und streamt Filme wie Heidi, Die kleine Hexe und Tschick.