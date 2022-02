Krasser Preissturz: 50 GB Allnet-Flat im Vodafone-Netz für 22,22 Euro

Das Schnappszahl-Datum 22.02.2022 nutzt Mobilcom-Debitel um Vielsurfer mit einem starken Allnet-Flat-Deal zu überzeugen. Nur für kurze Zeit gibt es den Green LTE-Tarif mit satten 50 GB Datenvolumen, Telefon- und SMS-Flatrate zum Sparpreis von nur 22,22 Euro

Die GB-Preise purzeln deutlich unter die 50-Cent-Marke

50 GB LTE Datenvolumen (100 Mbit/s) im Vodafone-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Freenet Hotspot Flat inklusive

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Flexibler Vertragsbeginn möglich (bis zum 3. Mai 2022)

Monatlich nur 22,22 Euro, ab dem 25. Monat 49,99 Euro

, ab dem 25. Monat 49,99 Euro Anschlussgebühr entfällt gegen SMS (siehe unten)

50 GB im Vodafone-Netz für nur 22,22 Euro

Wir können in letzter Zeit immer wieder darüber berichten: War früher ein Preis von 1 Euro pro Gigabyte ein klares Anzeichen für einen gut ausbalancierten Tarifpreis, bringt das neue Jahr immer häufiger Angebote mit, die diese Schwelle deutlich unterbieten können. Jetzt können wir in dieser Hinsicht eine neue Bestmarke vermelden. Für kurze Zeit bietet Mobilcom-Debitel deinen LTE-Tarif mit 50 GB im Vodafone Netz zum Aktionspreis von 22,22 Euro im Monat an - also mit einem echten GB-Kampfpreis von deutlich unter 50 Cent.Der wohl wichtigste Faktor für interessierte Kunden: Auf 5G wird in diesem Tarif zugunsten der günstigen Konditionen bewusst verzichtet, im LTE-Netz von Vodafone ist man hier aber trotzdem mit bis zu 100 Mbit/s unterwegs - auf jeden Fall genug für die allermeisten mobilen Anwendungen. Weiteres praktisches Extra, dass der Tarif rund ums Surfen bietet: Mit der freenet Hotspot Flat erhält man Zugang zu rund 50 Millionen WLAN-Hotspots in 120 Ländern. Sollte es einmal um das Telefonnetz schlecht bestellt sein, bleibt man hier außerdem dank VoLTE & WiFi-Call erreichbar. Selbstverständlich ist auch eine Telefonie & SMS-Flat an Bord.Weiterer netter Bonus, der das Tarif-Angebot versüßen soll: Auch der Anschlusspreis von 30 Euro entfällt, dafür lässt der Anbieter seine Kunden leider aber ein paar Schritte extra gehen. Ist der Vertrag aktiviert, muss binnen 2 Wochen eine SMS mit dem Inhalt "AG Online" an die 22240 gesendet werden, erst danach erfolgt eine Erstattung. Möchte man das Angebot wahrnehmen, den Tarif selbst aber erst später nutzen, ermöglicht es Mobilcom-Debitel im Bestellvorgang, einen flexiblen Vertragsbeginn zu wählen. Bei diesem Tarif ist der letzte mögliche Startzeitpunkt der 3. Mai 2022.Zu guter Letzt der Hinweis auf die weiteren Konditionen: Der Vertrag hat eine Laufzeit von 24 Monaten, der Monatspreis steigt danach wieder auf 49,99 Euro. Hier also auf keinen Fall die rechtzeitige Kündigung vergessen. Der Vertrag ist einen Monat zum Laufzeitende kündbar, aber auch danach ist eine Kündigung jederzeit mit einer Frist von einem Monat möglich.