Amazon Prime Video: 34 Filme bis Sonntag für je nur 99 Cent leihen

Amazon startet mit neuen Prime-Deals und bietet an diesem Wochenende den Zugriff auf viele namhafte Filme für nur 99 Cent an. Prime-Mitglieder können sich somit Highlights wie The Ice Road, Killer's Bodyguard 2 oder The Forever Purge vergleichsweise günstig für 48 Stunden ausleihen.

Amazon Prime Video: Neue Filme und Serien in der KW 7

Mein fast perfekter Valentinstag ab 14. Februar 2022

Hot Summer Nights ab 14. Februar 2022

Liebe ist... ab 15. Februar 2022

True History of the Kelly Gang ab 16. Februar 2022

American Pie : Das Klassentreffen ab 16. Februar 2022

Ophelia ab 17. Februar 2022

The Marvelous Mrs. Maisel - Staffel 4 ab 18. Februar 2022

The 800 ab 20. Februar 2022

Arahan ab 20. Februar 2022

Queenpins ab 20. Februar 2022

Neue Serien und Filme im Überblick

Abseits der stetig reduzierten Technik-Angebote erhalten Kunden mit einem aktiven Prime-Account von Amazon einen Rabatt auf den Leihpreis diverser Blockbuster. Neben den eingangs erwähnten Filmen gehören vor allem Titel wie Die Croods, Till Death und Promising Young Woman zu den bekannteren Namen in der aktuellen Auswahl an Prime-Deals . Viele stehen zudem nicht nur in einer klassischen Variante in Full-HD (1080p), sondern auch im zeitgemäßeren 4K-UHD-Format zum Streamen bereit.Sobald sich Prime-Mitglieder einen der Strei­fen für 99 Cent leihe n, bleibt dieser bis zur ersten Wiedergabe für 30 Tage in der ei­ge­nen Bibliothek. Wird er gestartet, verbleiben hingegen nur 48 Stunden. In den meisten Fällen endet die Rabattaktion am Sonntagabend oder Montagfrüh. Sie steht somit ausschließlich am Wochenende zur Verfügung.Amazon stellt das Angebot auch für Prime-Mitglieder bereit, die sich im kostenlosen Probezeitraum befinden. Neukunden haben hier die Möglichkeit, den Service für 30 Tage gratis zu testen. Mit ihm verbunden ist nicht nur der Rabatt auf Filme, sondern auch der Zugriff auf die Film- und Serien-Flatrate von Prime Video, ein Gratisversand vieler Produkte oder Services wie Twitch Prime, Amazon Music und Co. Nach Ablauf des Probemonats werden wahlweise 7,99 Euro monatlich oder 69 Euro im Jahr fällig, sollte man diesen nicht rechtzeitig kündigen.Wer zu seinem Prime-Abo weitere Kosten vermeiden will, kann sich in dieser Woche auch dem Inklusivmaterial von Prime Video widmen. Unter anderem zeigt Amazon die vierte Staffel von The Marvelous Mrs. Maisel.