Microsoft 365 Family: 15-Monate-Paket stark reduziert bei Amazon

Erneut sinkt bei Amazon der Preis für das beliebte Microsoft 365 Family-Paket. Als Prepaid-Option erhaltet ihr heute 15 Monate mit Word, Excel, Outlook, PowerPoint und Co. zum aktuellen Bestpreis von 54,99 Euro. Gegenüber einem monatlichen Office-Abo spart ihr 63 Prozent.

Microsoft-Experten erklären die Vorteile von Microsoft (Office) 365

Sehr gutes Angebot zum aktuellen Jahresbestpreis 2022

Nachdem Amazon bereits in der letzten Woche das Microsoft 365 Family-Paket für den Prepaid-Zeitraum von 12 Monaten deutlich im Preis gesenkt hat, folgt nun das Comeback des einstigen Black Friday-Angebots, das Office-Nutzer mit einer Laufzeit von 15 Monaten ausstattet und zusätzlich wahlweise Norton 360 Deluxe oder McAfee Total Protection im Bundle mitbringt. Lag die unverbindliche Preisempfehlung von Amazon bisher bei 189 Euro, wird das beliebte Paket mit Word, Excel, Outlook, OneDrive und Co. jetzt für 54,99 Euro verkauft. Ein neuer Bestpreis für das noch junge Jahr 2022.Da die Download-Codes separat versendet werden, könnt ihr die Antiviren-Software auf Wunsch verwerfen oder an Freunde und Familie weiterreichen. Wie einschlägige Tests gezeigt haben, bieten Windows 10 und Windows 11 mit dem Microsoft Defender bereits ab Werk einen sehr guten Schutz gegen Viren und Malware aller Art, sodass theoretisch keine zusätzliche Security-Software benötigt wird.Lohnenswert ist das Paket vor allem für alle diejenigen, die Microsoft 365 mit der Familie und Freunden teilen oder vom Jahresabo für monatlich 10 Euro (120 Euro pro Jahr) loskommen wollen. Im Vergleich zum klassischen Abo-Modell bei den Redmondern schlägt das Prepaid-Paket über die Dauer von 15 Monaten mit nur 37 Prozent der üblichen monatlichen Kosten zu Buche.Das Microsoft 365 Family-Paket ist für sechs Nutzer geeignet und sowohl mit PCs als auch Macs kompatibel. Bekanntlich sind die Online-Apps sowie Offline-Programme von Word, Excel, PowerPoint und Outlook enthalten sowie ein OneDrive Cloud-Speicher mit einer Kapazität von 1 TB, ein persönlicher Tresor für Passwörter und Co. sowie eine laut Microsoft "erweiterte Sicherheit". Wer sich gleich für mehrere Jahre mit dem Prepaid-Office-Abo ausstatten möchte, kann dies tun. Die Download-Codes können für bis zu fünf Jahre im Voraus bei Microsoft eingelöst werden.