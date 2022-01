Vodafone: Großstörung im Kabelnetz sorgt für bundesweite Ausfälle

Der Kabelnetzbetreiber Vodafone kämpft mit einer Großraumstörung, die vor allem die Regionen Berlin und Umgebung betreffen. Ausfälle werden aber zeitgleich auch aus Hamburg und Co. gemeldet. Laut Vodafone sind dabei alle Dienste betroffen: Internet, Fernseher und Telefonie.

Während die von Vodafone erst kürzlich eingeführte Störungskarte den Ausfall bisher nicht anzeigt, wendet sich der Netzbetreiber via Eilmeldung an seine Kunden. Dabei wird vor allem ein Ausfall aller Dienste für die Stadt Berlin und Umgebung bestätigt. Der rasante Anstieg von Problemen, die von Nutzern über das Portal Allestörungen.de gemeldet werden, lässt jedoch vermuten, dass es sich um eine weiterreichende, eventuell sogar bundesweite Störung handelt. Unter anderem melden sich auch Nutzer aus den Gegenden um Hamburg, Stuttgart, Frankfurt und München zu Wort.Die bisher gut 30.000 Meldungen scheinen sich vorrangig auf eine Störung im Kabelnetz von Vodafone zu beziehen. Ob auch DSL-Kunden betroffen sind, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht geklärt werden. Da dem Netzbetreiber die Ausfälle bekannt sind, dürften Techniker bereits an der Behebung der Probleme arbeiten, obwohl seitens Vodafone bisher keine Stellungnahme über den Grund der Störung abgegeben wurde. Diese hält seit den Mittagsstunden des 31. Januar (Montag) an.