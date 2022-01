Microsoft 365 Family: Amazon verkauft Office-Paket zum Sparpreis

Amazon senkt den Preis für das Microsoft 365 Family-Paket mit bekannter Office-Software von Word über Excel bis Outlook und PowerPoint. Aktuell erhält man den Prepaid-Code für 12 Monate zum Preis von 54,99 Euro - eine solide Ersparnis gegenüber dem monatlichen Office-Abo.

Microsoft-Experten erklären die Vorteile von Microsoft (Office) 365

Auch ohne Jahresbestpreis ein sehr gutes Angebot

Während der letztjährige Black Friday mit Bestpreisen für Microsoft 365-Abos glänzen konnte, sind die Preisnachlässe im Januar etwas moderater, jedoch immer noch zu empfehlen. Für vier Tage senkt Amazon den Preis von einst 99 Euro auf 54,99 Euro . Im direkten Preisvergleich liegt man etwa 10 Euro unter den Angeboten vergleichbarer Online-Händler. Wahlweise erfolgt der Versand eines Download-Codes direkt im Anschluss an den Kauf per E-Mail oder per Brief- bzw. Paketversand klassisch über DHL, Post oder Amazon-Kuriere.Lohnenswert ist das Paket vor allem für alle diejenigen, die Microsoft 365 mit der Familie und Freunden teilen oder vom Jahresabo für monatlich 10 Euro (120 Euro pro Jahr) loskommen wollen. Im Vergleich zum klassischen Abo-Modell bei den Redmondern schlägt das Prepaid-Paket über die Dauer von 12 Monaten mit nur 46 Prozent der üblichen monatlichen Kosten zu Buche.Das Microsoft 365 Family-Paket ist für sechs Nutzer geeignet und sowohl mit PCs als auch Macs kompatibel. Bekanntlich sind die Online-Apps sowie Offline-Programme von Word, Excel, PowerPoint und Outlook enthalten sowie ein OneDrive Cloud-Speicher mit einer Kapazität von 1 TB, ein persönlicher Tresor für Passwörter und Co. sowie eine laut Microsoft "erweiterte Sicherheit". Wer sich gleich für mehrere Jahre mit dem Prepaid-Office-Abo ausstatten möchte, kann dies tun. Die Download-Codes können für bis zu fünf Jahre im Voraus bei Microsoft eingelöst werden.