The Walking Dead: Neuer Trailer stimmt auf Staffel 11 - Teil 2 ein

Schon im nächsten Monat geht es mit der finalen Staffel von The Walking Dead weiter. Während die neuen Folgen in Deutschland dann wieder bei Disney+ und ProSieben Fun zu sehen sind, stürzen sich Daryl, Negan und Co. in den USA beim Sender AMC in Teil 2 der extralangen Staffel. Was dort dann auf sie wartet, verrät jetzt ein neuer Trailer.In Teil 2 der letzten Staffel von The Walking Dead geht es natürlich nahtlos weiter. Wir werden also erfahren, wie die neue Anführerin der Reapers weiter mit Daryls Verrat umgeht, was wirklich hinter der scheinbaren Idylle des Commonwealth steckt und ob dieses sich als Rettung oder weitere Gefahr für das geplagte Alexandria erweist. Dabei lernen wir dann auch endlich die Anführerin des Commonwealth kennen, die im neuen Trailer erstmals kurz zu sehen ist.Während AMC in den USA die acht neuen Folgen ab dem 20. Februar zeigt, geht es hierzulande einen Tag später los. Wann genau der dritte und zugleich auch letzte Teil der Staffel ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest.