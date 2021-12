Media Markt & Saturn kündigen Lieferversprechen vor Weihnachten an

Wer seine Geschenke kurz vor Weihnachten online bestellt, sollte sich vorab über die durchaus längeren Lieferzeiten erkundigen. Die Händler Media Markt und Saturn informieren deshalb jetzt über ihr Lieferversprechen, sodass Geschenke rechtzeitig vor den Feiertagen ankommen.

bis zum 20. Dezember

Media Markt & Saturn: Lieferversprechen vor Weihnachten Art der Ware Bestellzeitpunkt

Paketware bis 20.12. 12:00 Uhr bestellen Großgeräte ohne Service (Versandkosten: ab 29,90 € für Waren ab 32 kg bzw. über 60x60x120 cm) bis 19.12. 23:59 Uhr bestellen Großgeräte mit Anschluss (Komfort Service) bis 16.12. 23:59 Uhr bestellen Großgeräte mit Einbauservice, Side-by-Side-Geräte & Inselbelieferungen bis 14.12. 23:59 Uhr bestellen Sperrgut (Sperrgut Versandkosten: 14,99 € für Waren bis 32 kg bspw. TVs ab 32", Sat-Anlagen etc.) bis 15.12. 23:59 Uhr bestellen

Aufgrund des hohen Lieferaufkommens bei DHL, UPS, DPD und Co. sollte man für den Versand von Weihnachtsgeschenken und den Einkauf in Online-Shops bekanntlich mehr Zeit einplanen. Das sehen auch Händler wie Media Markt und Saturn , die ihren Kunden empfehlen, viele Produkte spätestensan die virtuelle Kasse zu bringen. Beim Kauf von Großgeräten und Sperrgut, zu denen nicht nur Waschmaschinen und Kühlschränke, sondern auch Fernseher gehören, sollte ein noch längerer Vorlauf eingeplant werden, wie man auf den Sonderseiten erklärt.Wie aus unserem Schnäppchen-Guide für die beiden Online-Shops hervorgeht, werden anlässlich der Feiertage derzeit diverse Weihnachts-Aktionen veranstaltet. Bei Media Markt gibt es im "Weihnachtsgeschenkt"-Prospekt viele Technik-Bundles zum Bestpreis, während Saturn sich hauptsächlich auf den Rabatt von Apple-Produkten fokussiert. Für die meisten Xmas-Sales könnt ihr euch bis zum 18. Dezember mit dem Durchstöbern der Angebote Zeit lassen, außer ihr plant die Anschaffung der oben aufgelisteten Großgeräte oder die Beauftragung diverser Services. Alternativ bietet sich die Abholung in den Filialen vor Ort an.Amazon gilt vor allem bei Prime-Mitgliedern als ebenso beliebte Anlaufstelle für den Kauf von Weihnachtsgeschenken - egal ob Technik Bücher oder Beauty-Produkte . Der größte Online-Händler Deutschlands hat bei der Lieferung vor Weihnachten keine Faustregel für alle Produkte oder Kategorien parat, zeigt jedoch direkt vor dem Einkauf, ob die gewählten Artikel noch vor dem 24. Dezember 2021 bei euch eintreffen werden. Gerade in großen Städten versendet Amazon viele Produkte über seinen eigenen Lieferdienst, weshalb die Auslastung von DHL und Co. teilweise außen vor bleibt und man oft auch in letzter Minute noch ein passendes Geschenk bestellen kann.