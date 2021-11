Bester Telekom-Tarif des Jahres: 50 GB LTE + Allnet-Flat für 15 Euro

Mobilcom-Debitel bietet seinen Vielsurfer-Tarif im Te­le­kom-Netz nur heute mit sat­ten 50 GB Da­ten­vo­lu­men für 14,99 Euro pro Monat an . Ent­hal­ten ist zu­dem eine All­net-Flat und der An­schluss­preis entfällt.

Alles dabei: 50 GB LTE, Allnet-Flat, eSIM, EU-Roaming und Co.

50 GB LTE Datenvolumen (50 Mbit/s) im Telekom-Netz

Allnet-Flat für Telefonie und SMS

EU-Roaming, VoLTE und WLAN Call

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Anschlussgebühr entfällt gegen SMS (siehe unten)

Monatlich nur 14,99 Euro , ab dem 25. Monat 46,99 Euro

Der Mobilfunk-Discounter überzeugt in dieser Woche nicht nur mit tollen Unlimited-Flatrates im O2-Netz , sondern startet zudem ab sofort mit dem Black Friday-Knaller durch: Mobilcom senkt den Preis seines Green-LTE-Tarifs deutlich und schnürt für eine monatliche Grundgebühr von nur 14,99 Euro das beste Paket für alle, die unterwegs auf ein großes Datenvolumen angewiesen sind.Großzügig dimensionierte 50 GB können mit einer Download-Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s (Upload bis zu 25 MBit/s) versurft werden. Und das alles im gut ausgebauten D-Netz der Telekom.Der Black Friday-Tarif von Mobilcom-Debitel beinhaltet weiterhin eine Allnet-Flat für die Telefonie und SMS in alle deutschen Mobilfunk- und Festnetze. Wie üblich werden allen Kunden dabei auch Technologien wie VoLTE und WLAN-Calls zur Seite gestellt. Ebenso ist das EU-Roaming inkludiert und bei Vertragsabschluss besteht die Möglichkeit anstelle einer klassischen Triple-SIM auf eine zeitgemäße eSIM zu setzen. Die Laufzeit beträgt 24 Monate und es ist ein flexibler Vertragsbeginn bis zum 31.12.2021 samt Rufnummermitnahme möglich.Das Beste: Auf den sonst fälligen Anschlusspreis in Höhe von 39,99 Euro wird verzichtet. Dafür müssen Kunden nach Vertragsabschluss lediglich eine SMS mit dem Textan diesenden. Eine Kündigung drei Monate vor Ablauf des derzeit mehr als attraktiven Telekom-Tarifes mit 50 GB LTE ist ratsam, da ab dem 25. Monat die Grundgebühr auf 46,99 Euro steigt und das Datenvolumen auf 40 GB gesenkt wird.Wie lange der Green-LTE-Tarif von Mobilcom-Debitel heute angeboten wird, ist bisher nicht klar. Die Nachfrage dürfte jedoch groß sein, weshalb das Angebot bei Interesse schnell wahrgenommen werden sollte.