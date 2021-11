Roblox: Beliebtes Spiel war tagelang offline - Fehlersuche zog sich hin

Das vor allem auch bei Kindern und Jugendlichen beliebte Spiel Roblox, deren Nutzer selbst kleine Spiele erstellen und dann natürlich ausprobieren können, war die letzten drei Tage im Grunde komplett ausgefallen. Erst seit gestern Abend ist Roblox wieder weitestgehend einsatzbereit.

Spekulationen über Chipotle-Kooperation als Ursache grundlos

Bereits am Donnerstag traten nach Angaben von Roblox erste Probleme mit dem Spiel auf, so dass sich viel Nutzer nicht mehr einloggen konnten. Erst nach langer Zeit meldete sich das Team erstmals auf Twitter mit einer Bestätigung der Probleme zu Wort. Man entschuldigte sich und bekräftigte, dass die zuständigen Teams auf Fehlersuche waren.Bei Millionen Nutzern sorgte der Ausfall für reichlich Frust, so dass schnell Spekulationen zu den Gründen aufkamen. Manche gingen davon aus, dass die kurz vor Beginn der Probleme gestartete Promotion-Aktion einer amerikanischen Fast-Food-Kette die Ursache gewesen sein könnte. Schon in ihrer ersten Stellungnahme machten die Entwickler aber klar, dass damit kein Zusammenhang bestünde.Im weiteren Verlauf des Wochenendes hielten die Probleme an, so dass viele der jungen Spieler händeringend nach Alternativen suchten, um sich zu beschäftigen - dies berichteten jedenfalls manche Eltern in den sozialen Medien. Erst gestern Abend kamen die Server in den verschiedenen Regionen der Welt dann wieder online, so dass erste Spieler wieder zugreifen konnten.Gestern Abend veröffentlichte dann Roblox-CEO David Baszucki laut Kotaku eine Erklärung, in der er näher auf die Gründe einging. Seinen Angaben zufolge traten die Probleme bereits am Donnerstagnachmittag erstmals auf. Ursache sei eine Kombination mehrerer Faktoren. Ein "subtiler" Fehler in der Kommunikation der Backend-Services sei unter Last zu einem großen Problem geworden.Die Last sei erhöht gewesen, weil die Zahl der Server in den Roblox-Rechenzentren zuletzt stark gewachsen sei. Dadurch sei eine effektive Kommunikation zwischen den Diensten von Roblox nicht mehr möglich gewesen. Die Roblox-Teams hätten den zugrundeliegenden Fehler nicht zeitnah finden können, so dass der Ausfall länger dauerte als zunächst erwartet. Roblox will bald weitere, ausführlichere Details zu den Ursachen des Ausfalls veröffentlichen.