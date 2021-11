Black Week-Deal: 2 GB LTE + 100 Minuten/SMS jetzt für 2,99 Euro

Die günstigen Crash-Tarife von Klarmobil erhalten in der Black Friday-Woche ab sofort ein tolles Upgrade. Zum Sparpreis von nur 2,99 Euro pro Monat bietet der Mobilfunk-Discounter gute 2 GB Datenvolumen im LTE-Netz von Vodafone nebst 100 Freiminuten und 100 Frei-SMS.

Starker Basistarif auch im Vergleich zu Discounter-Jahrespaketen

2 GB Datenvolumen im Vodafone-Netz (21,6 MBit/s)

100 Freiminuten + 100 Frei-SMS pro Monat

EU-Roaming, VoLTE und WLAN-Calls

Wahl zwischen Triple-SIM und eSIM

Vertragslaufzeit: 24 Monate, dann 9,99 Euro mtl.

Grundgebühr: mtl. 2,99 Euro

Anschlussgebühr: Kostenlos

2 GB + 100 Minuten/SMS für 2,99 Euro / Monat

Klarmobil / Crash

Nach dem laut Klarmobil großen Erfolg der Crash-Tarife mit 750 MB und 1 GB legt man die Aktion neu auf und verkauft jetzt einen Nachfolgetarif mit einem höheren Datenvolumen von zwei Gigabyte zum gleichen Preis. Ebenso erhält man das erweiterte Freikontingent, denn neben den 100 Freiminuten bietet man zusätzlich 100 Frei-SMS in alle deutschen Netze an. Somit schafft man einen günstigen Basistarif für alle, die nicht als Vielsurfer, Vieltelefonierer oder Vieltexter gelten, sondern für WhatsApp, Mails und Co. erreichbar sein wollen.Die Download-Geschwindigkeiten reichen mit bis zu 21,6 Mbit/s in Anbetracht des 2-GB-Datenvolumens vollkommen aus, vor allem da eine stabile Verbindung durch die gute LTE-Netzabdeckung von Vodafone gewährleistet sein sollte. Mit an Bord des Crash-Tarifs sind zudem Technologien wie VoLTE und WLAN-Calls nebst EU-Roaming. Ebenso kann man sich direkt ab Werk für eine eSIM statt der klassischen Triple-SIM entscheiden. Wer sich für das Klarmobil-Angebot entscheidet, bindet sich für zwei Jahre an den Mobilfunk-Discounter und zahlt eine Grundgebühr von 2,99 Euro. Der sonst fällige Anschlusspreis entfällt.Bei einer Grundgebühr von 2,99 Euro und ohne Anschlusspreis fallen über zwei Jahre gerechnet nur 71,76 Euro an. Vergleicht man dieses Angebot mit den Jahrespaketen von Aldi Talk, Lidl Connect und Co., spart man mit diesem Tarif mehr als 40 Euro, soweit man auf eine Allnet-Flatrate für Telefonate sowie SMS verzichten und sich mit den 100 Freiminuten/SMS anfreunden kann. Der Vorteil gegenüber vielen Jahresdeals liegt zudem vorrangig im guten Vodafone-Netz, dessen Netzabdeckung in Deutschland überzeugt.