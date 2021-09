Fiber-Fritzbox: Update verbessert Performance bei GPON-Gegenstellen

Router-Hersteller AVM hat eine weitere FritzOS-Beta-Version für die FritzBox 5530 Fiber gestartet: Wer eine solche FritzBox nutzt, kann das Update ab sofort laden. Es geht nun mit großen Schritten weiter voran bei der Freigabe des neuen Funktions-Updates.

Online-Update nutzen

Neue in diesem Update: Fiber: Verbesserung - Erkennung der gesteckten SFP-Module weiter optimiert

Verbesserung - Performance Optimierungen bei bestimmten GPON Konstellationen

Verbesserung - Kompatibilität zu OLT-Managementsystemen verbessert

Behoben - Fix für einfrierende Multicast Datentströme wenn mehrere Set Top Boxen verwendet werden

Behoben - Bezeichnung für FRITZ!SFP korrigiert

System: Verbesserung - Performance von LAN2/LAN3 in bestimmten PON-Szenarien angehoben

WLAN: Verbesserung - Interoperabilität und Performance zu bestimmten Wi-Fi 6 Gegenstellen unter Linux verbessert

Der Internetspezialist AVM hat eine neue experimentelle Labor-Version für den Glasfaser-Router FritzBox 5530 Fiber gestartet. Mit der neuen Version starten eine Vielzahl an Verbesserungen. Dazu gehört unter anderem eine Fehlerbehebung für Probleme mit FRITZ!SFP. Zudem verbessert das Update die Erkennung der gesteckten SFP-Module und optimiert die Leistung in Verbindung mit bestimmten GPON-Konstellationen. Linux-Nutzer profitieren zusätzlich von besserer Interoperabilität und Performance in Verbindung mit bestimmten Wi-Fi 6 Gegenstellen. Wir haben einen Überblick über alle Änderungen mit am Ende des Beitrags eingefügt.Wer eine 5530 Fiber nutzt (nicht eine Provider-Version, sondern einen freien Router), der kann ab sofort das Funktions-Update beziehen. Die neue Version ist gespickt mit vielen Optionen, die vor allem für Nutzer im Home-Office gelegen kommen. Aber auch neben diesem Update gibt es eine Reihe interessanter Neuerungen zu entdecken.Das Update kann per Online-Updatefunktion angestoßen werden, wenn man bereits eine experimentelle Labor-Version nutzt. Dazu wird die Benutzeroberfläche des Gerätes im Internetbrowser unter "fritz.box" aufgerufen. Falls erforderlich, muss man sich dann mit Benutzernamen und Kennwort anmelden. Unter "Assistenten" findet man dann den Punkt "Update" beziehungsweise "Firmware aktualisieren". Ansonsten kann man auch in die Beta-Phase mit einsteigen, Tipps dazu gibt es bei AVM.Einzelheiten dazu findet man in den Release-Notes, die AVM auch auf der Downloadseite mit veröffentlicht