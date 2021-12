Na endlich, Google: Play Store lässt sich jetzt einfacher aktualisieren

Ab sofort könnt Ihr den Google Play Store auf Eurem Android-Smart­phone einfacher aktualisieren! Dabei müsst Ihr Euch nicht mehr durch Menüs wühlen, sondern braucht nur einen Knopf zu drücken. Das Feature wird allerdings schrittweise ausgerollt.

Geht auf Einstellungen und dann auf Info.

Tippt nun unter der Versionsnummer auf die Schaltfläche Play Store aktualisieren.

Erhebliche Vereinfachung gegen vorher

Eventuell wundert Ihr Euch darüber, dass man den Google Play Store überhaupt aktualisieren kann. Tatsächlich lässt sich das App-Verzeichnis von Google updaten, bisher war das aber noch relativ umständlich. In der Vergangenheit musstet Ihr Euch dafür nämlich durch die Einstellungen des Play Stores wühlen.Erfreulicherweise hat Google die Update-Schaltfläche jetzt aber deutlich zugänglicher gestaltet. So sind nur noch folgende zwei Schritte nötig, um die wohl wichtigste App auf Eurem Handy aktuell zu halten:Vor dieser Änderung war es bereits möglich, nach Aktualisierungen des Play Store zu suchen. Doch das war alles andere als intuitiv. Man musste auf die Versionsnummer tippen, um die Überprüfung zu starten. Da Google aber kaum publik machte, dass es diese Möglichkeit gibt, waren viele Play Stores veraltet. Diese neue, deutlich sichtbare Schaltfläche wird sicherlich mehr Leute dazu bewegen, den Play Store zu aktualisieren.Neue Apps gibt es nach der Aktualisierung übrigens nicht - die Listen werden von Google aktualisiert und bei Zugriff auf Euer Handy heruntergeladen. Stattdessen ist die neue Schaltfläche praktisch, wenn es neue Design-Änderungen oder neue Features gibt. Wundert Euch nicht, wenn die neue Schaltfläche in Eurem Play Store noch nicht sichtbar ist. Die Funktion wird unter Android 12, aber auch auf einigen älteren Versionen, aktuell ausgerollt.Wusstet Ihr, dass sich der Google Play Store aktualisieren lässt? Und habt Ihr die neue Schaltfläche schon in der App? Teilt es uns in den Kommentaren mit!