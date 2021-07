Nur heute: Media Markt und Saturn rufen zum großen Spar-Sonntag

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn purzeln jetzt die Preise. Nicht nur gehen die Händler mit ihren Weekend-Deals in den Schnäppchen-Endspurt, günstige Technik-Angebote zeigen sich auch in Prospekten und dem Gutscheinheft. Das sind die stark reduzierten Highlights.

SSDs, Festplatten, Smartphones und Fernseher stark reduziert

Notebook-Tipp: Das Das Lenovo IdeaPad 3i mit 15,6-Zoll-Display, Full-HD-Auflösung, Intel Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD gibt es jetzt für nur 599 Euro.

Günstige Weekend-Deals inkl. Smart-TVs, Audio und Haushaltsgeräte

Neue Prospekte und großes Gutscheinheft

Neue Prospekte und Sommer-Deals 2021

Saturn

Schnäppchen-Jäger sollten bei Media Markt in jedem Fall einen Blick in das große Gutscheinheft werfen und das neue Sommer-Prospekt nach preiswerten Angeboten durchstöbern. Ebenso finden an diesem Wochenende erneut die beliebten Breaking-Deals und die Weekend-Deals bei Saturn statt. Weiterhin interessant: Die neuen Smartphone-Deals . Spezielle Gutscheine oder Coupon-Codes müssen für den Rabatt übrigens nicht eingegeben werden. Man sollte jedoch schnell sein, viele Deals gelten nur noch heute.Es ist schnell zu erkennen, dass sich die Online-Shops von Media Markt und Saturn in ihren Prospekten vorrangig auf die Klassiker konzentrieren. Somit sind Fernseher, Smartphones, Notebooks, PC-Zubehör und Kameras heute durchaus stark reduziert. Ebenso sinken die Preise von vielen Haushaltsgeräten, Klimaanlagen und Gartenzubehör. Die Händler liefern ab einem Einkaufswert von 59 Euro versandkostenfrei zu euch nach Hause. Während der Bestellung kann alternativ aber auch eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.Die besten Angebote der Elektronikhändler befinden sich aktuell im Gutscheinheft von Media Markt. Hier findet man unter anderem die SanDisk Ultra 3D SSD mit 2 TB Speicher für 159 Euro und die externe Festplatte WD My Passport mit 5 TB für nur 99 Euro nach Direktabzug. Ebenso ist das Xiaomi Redmi Note 10 5G-Smartphone mit Android 11 und 128 GB Speicher für 215 Euro erhältlich. Passend dazu sollte man einen Blick auf die Samsung Galaxy Watch Active 2 für nur noch 129 Euro werfen. Gefallen finden wir außerdem am Gigaset CL660HX Festnetz-Mobilteil für 33 Euro und dem Google Chromecast Streaming-Stick für 29 Euro.Ist man eher auf der Suche nach einem neuen Fernseher, bietet sich bei Media Markt und Saturn der 10-Prozent-Rabatt auf LG OLED-TVs an. Als Bestseller gilt der LG OLED 55 CX 9LA (55 Zoll) für 1196 Euro und seine 65-Zoll-Variante für 1599 Euro. Etwas günstiger geht es mit dem Samsung GU 55 AU 8079 (55 Zoll) für 549 Euro oder dem Grundig 55 GUB 7140 Fire-TV (55 Zoll) für 499 Euro. Als Zubehör bietet sich die LG DSN8YG Soundbar samt Subwoofer für nur 499 Euro oder die Samsung HW-Q70T für 319 Euro an. Ebenso reduziert wird der Bluetooth-Lautsprecher JBL Charge 5 für 159 Euro und die kabellosen JBL Tune 215 Kopfhörer für 69 Euro.Doch nicht nur das Gutscheinheft bringt gute Schnäppchen hervor, auch die Prospekte von Media Markt und Saturn können sich sehen lassen. Darin findet man zum Beispiel den 65-Zoll-Fernseher Samsung GQ 65 Q 77T für nur noch 999 Euro und die Amazfit GTS 2 Mini Smartwatch für 79 Euro. Abseits davon sind zum Beispiel die Actioncam GoPro Hero9 für 379 Euro und das JBL Quantum 400 Gaming-Headset für 84 Euro erhältlich. Durchaus interessant sind auch die Angebote für den Body der Sony Alpha 7 M3 Systemkamera für 1777 Euro inklusive 200-Euro-Coupon oder die Huawei FreeBuds 4 True-Wireless-Kopfhörer für 111 Euro.Abschließend sollte man auf die Sommer-Deals von Media Markt achten, denen man ebenfalls ein eigenes Prospekt für Haushaltsgeräte gewidmet hat. Hier gibt es unter anderem den Dyson V8 Absolute+ Akkustaubsauger für nur noch 366 Euro oder die Bauknecht WM 9 M100 Waschmaschine für reduzierte 349 Euro. Für 449 Euro zeigt sich die Rowenta Turbo Cool Klimaanlage und auch der Bosch KGE 584 Kühlschrank mit Gefrierfach und 90 Euro in Form von Eismann-Gutscheinen für insgesamt 649 Euro findet Gefallen. Oder aber man gönnt sich den Sodastream Crystal 2.0 Wassersprudler mit drei Glaskaraffen für schmale 94 Euro. Saturn und Amazon