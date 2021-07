Neue iOS 14.7-Beta ist da: Apple behebt kritischen WLAN-Bug

Apple hat eine neue Vorab-Version für Entwickler und für das öffentliche Beta-Programm für iOS 14.7 veröffentlicht. Über die einzelnen Neuerungen ist wenig bekannt - es gibt vor allem neues "unter der Haube", dazu gehört auch der Fix für einen fiesen WLAN-Bug.

So nehmt ihr am Beta-Programm teil

Das berichtet das Online-Magazin AppleInsider . Nach den ersten Beta-Veröffentlichungen für iOS 14.7 im Mai ist man mittlerweile schon bei der fünften Vorab-Version angekommen. Zu der neuen Beta von iOS 14.7 gibt es allerdings aktuell nur recht wenige Hinweise auf den Inhalt des Updates. Wie es heißt, hat Apple mit dem neuen Build ein Problem mit den iOS-eigene Hotspots behoben. Es geht dabei um eine Schwachstelle, die es ermöglicht, allein nur durch die Benennung eines WLAN-Netzwerks einen Fehler auszulösen, der die WLAN-Verbindung dauerhaft abschaltet ( wir berichteten ). Da nun auch dieser Bug behoben ist, steht eigentlich nichts mehr im Weg, dass Apple iOS 14.7 nun auch zeitnah an alle Nutzer freigibt.Die neue Beta enthält wie immer eine Vielzahl an Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Ein Großteil der Änderungen von iOS 14.7 soll generell unter der Haube sein und neue Funktionen vorbereiten, aber noch nicht freigeben.Die neue Beta-Version steht als Over-the-Air-Aktualisierung zur Verfügung. Wer sich noch nicht für das öffentliche Beta-Programm angemeldet hat, kann das noch nachholen und mit einsteigen. Die Teilnahme ist kostenlos und setzt eine einmalige Anmeldung zum Programm unter beta.apple.com/sp/de/betaprogram von dem entsprechend unterstützten Gerät voraus. Benötigt wird dafür die Apple ID. Wenn man sich angemeldet hat, bekommt man neue Beta-Versionen dann wie bei jeder anderen Aktualisierung auch automatisch.Bedenken sollte man aber, dass wie bei jeder Beta-Version unvorhergesehene Probleme auftreten könnten. Besser ist es daher nicht sein Produktiv-iPhone, sondern ein Zweitgerät für die Tests zu nutzen. Da iOS 14 ab dem iPhone 6s unterstützt wird, hat der eine oder andere da vielleicht auch noch ein altes Gerät in der Schublade.