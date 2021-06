Nur für 3 Tage: Media Markt und Saturn starten Mega-Rabatt-Deals

In den Online-Shops von Media Markt und Saturn sind Technik-Angebote ab sofort knallhart reduziert. Günstige Schnäppchen finden sind nicht nur in den neuen Prospekten der Händler, sondern auch in den Mega-Rabatten und dem Super-Sale. Wir haben die Deals für euch durchstöbert.

Für die nächsten Tage halten die beiden Elektronikhändler viele Sales für uns bereit. Bei Media Markt starten ab sofort die neuen Mega-Rabatte und auch die beliebten Breaking-Deals sind wieder mit dabei. Saturn hingegen geht in die finale Phase des Super-Sale , hat zeitgleich seine Weekend-Deals parat und veranstaltet bis zum Ende der Woche eine Apple Week . Für den Preisnachlass werden keine Coupon-Codes oder Gutscheine benötigt. Achtet jedoch auf den Direktabzug im Warenkorb.Beide Online-Shops zeigen sich mit einem pauschalen Rabatt von bis zu 50 Prozent auf viele Technik-Kategorien. Darunter Fernseher, Notebooks, Smartphones und natürlich auch Haushaltsgeräte. Zu den Highlights zählen 15 Prozent Rabatt auf LG TV-Geräte und ein Direktabzug von bis zu 300 Euro auf viele Laptops ab 599 Euro . Oft liefern Media Markt und Saturn versandkostenfrei nach Hause. Alternativ kann während der Bestellung eine Abholung in den Filialen vor Ort reserviert werden.Gerade zur EM 2021 stehen 4K-Fernseher bei Media Markt und Saturn hoch im Kurs. Ihr habt die Wahl zwischen einem Direktabzug von bis zu 300 Euro auf viele Modelle oder einem 15-Prozent-Rabatt auf Smart-TVs und OLED-TVs von LG. Zu den Topsellern zählen moderne Fernseher wie der LG OLED 65 CX 9LA (65 Zoll) für nur noch 1529 Euro oder der LG OLED 55 A1 9LA (55 Zoll) aus dem 2021er-Lineup für günstige 1189 Euro. Außerdem kommt der beliebte Samsung GU 55 AU 7179 (55 Zoll) für rabattierte 529 Euro zu euch nach Hause und auch den QLED-Fernseher Samsung GQ 65 Q 95 T (65 Zoll) gibt es wieder für 1294 Euro.Großen Gefallen finden wir auch am 5-Prozent-Rabatt auf Sonos-Lautsprecher und einen 15-Prozent-Rabatt auf Samsung-Smartphones und Wearables. Der Topseller Samsung Galaxy A52 geht so zum Beispiel für 276 Euro und die Galaxy Watch 3 für 238 Euro über die Ladentheke. Das Google Pixel 4a mit Android 11 kostet weiterhin nur 314 Euro. Im Super-Sale von Saturn überzeugen abseits davon die externe Festplatte WD Elements mit 2 TB für nur 59 Euro und die SanDisk Ultra MicroSD-Karte mit 200 GB für 20 Euro. Wieder mit dabei: Das Gigaset CL660HX Festnetz-Mobilteil für 33 Euro.Schnelle Solid State Drives sind ebenfalls in den Online-Shops und Prospekten von Media Markt und Saturn zu finden. Zum Beispiel die Samsung 870 QVO SSD mit 1 TB Speicher für 81 Euro oder die SanDisk SSD Plus mit 1 TB für 75 Euro. Die SanDisk Ultra 3D NVMe-SSD im M.2-Format gibt es mit 1 TB GB Speicher zudem für nur 74 Euro. Wer eher auf der Suche nach einem neuen Notebook ist, dem empfehlen wir einen Blick auf das ASUS ZenBook 13 mit OLED-Display, Intel Core i5-Prozessor, 16 GB RAM und 512 GB SSD inklusive Microsoft 365 für nur 699 Euro. Eine günstige Alternative stellt das Acer Aspire 3 (15 Zoll) mit Core i3, 8 GB Arbeitsspeicher und 512 GB SSD für nur noch 432 Euro dar.Abschließend solltet ihr unbedingt einen Blick auf die Haushaltsgroßgeräte und Tablets bei Media Markt werfen. Hier gibt es pauschal 15 Prozent Rabatt. Gleiches gilt übrigens für Gaming-Zubehör und Geräte aus der Kategorie Haushalt und Bad . Satte 30 Prozent gibt es zudem auf DVDs und Blu-rays. Was uns gefällt: Die Siemens iQ300 Waschmaschine für 314 Euro und der Roborock S6 MaxV Saugroboter für nur noch 416 Euro. Bei Tablets hingegen gehört das Samsung Galaxy Tab S6 Lite für 212 Euro zu den beliebtesten Produkten. Zu guter Letzt sind uns die Festplatten Seagate Expansion+ mit 5 TB für 88 Euro und die WD Red Plus NAS mit 4 TB für 91 Euro positiv aufgefallen. Saturn und Amazon