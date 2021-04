How I Met Your Father: HIMYM erhält jetzt wirklich eine Nachfolgeserie

Es hat einige Jahre gedauert, doch jetzt ist es soweit. Eine der erfolg­reichsten Sitcoms der letzten Dekade erhält tatsächlich eine Nachfolger- bzw. Spinoff-Serie. Nach "How I Met Your Mother" lässt der US-Strea­ming-Anbieter Hulu jetzt "How I Met Your Father" produzieren.

Sophie erzählt, wie sie den Vater traf

Wie die Branchenpublikation The Hollywood Reporter berichtet, hat Hulu zunächst 10 Folgen von "How I Met Your Father" in Auftrag gegeben, wobei man direkt alle Folgen produzieren lassen will, ohne zunächst mit einer Mini-Serie oder einer Pilotfolge zu erproben, wie gut das Konzept beim Publikum ankommt.Hinter dem Projekt stehen die Erfinder des Originals "How I Met Your Mother" Carter Bays und Craig Thomas, die hier wieder als ausführende Produzenten agieren. Sie tun sich dafür mit den Produzenten der Serien "This Is Us" und "Love, Victor" zusammen, Isaac Aptaker und Elizabeth Berger. Die Produktion erfolgt in den Studios von 20th Television.Die US-Schauspielerin Hilary Duff übernimmt in "How I Met Your Father" die Hauptrolle und wird "in der nahen Zukunft" als "Sophie" ihrem Sohn erzählen, "wie sie seinen Vater traf". Man werde "ins Jahr 2021 zurück katapultiert, in dem Sophie und ihre engen Freunde gerade dabei sind, herauszufinden, wer sie sind, was sie im Leben erreichen wollen, und wie man sich im Zeitalter von Dating-Apps und unbegrenzten Optionen verliebt", so die offizielle Beschreibung der Idee hinter der neuen Serie.Nach Angaben von 20th Television will man mit der neuen Serie sowohl dem Original Tribut zollen, aber auch neue Wege gehen. Man dürfe nun also spekulieren, wer der Vater des Sohns der neuen Sophie ist. Noch ist allerdings offen, in welcher Form die neue Serie auch Bezug zum Original nehmen soll. How I Met Your Father wird von den Produzenten schon seit 2016 entwickelt.How I Met Your Mother lief über neun Staffeln von 2005 bis 2014 und sollte schon mehrfach Spin-Offs oder Neuauflagen erhalten. Die früheren Projekte wurden jedoch jeweils nach einiger Zeit aufgegeben.