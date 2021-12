Galaxy S21 FE auf offiziellen Bildern: Versehentlich zu früh gezeigt

Im Januar erscheint das Samsung Galaxy S21 FE - da sind wir uns recht sicher. Bereits jetzt wissen wir aber, wie es aussehen wird. Denn einer Samsung-Seite ist ein Patzer unterlaufen und somit wurde das Smartphone bereits auf offiziellen Bildern gezeigt.

Galaxy S21 FE: So sieht es aus

Samsung

Über das Samsung Galaxy S21 FE reden wir schon ziemlich lange. Wir erwarteten es ursprünglich bereits im Sommer, als auch die Samsung-Foldables vorgestellt wurden. Die Chip-Krise sorgte aber dafür, dass es bislang eben noch nicht vorgestellt wurde und der Launch zwischenzeitlich sogar komplett auf der Kippe stand. Mittlerweile hoffen wir auf eine Präsentation im Januar 2022 - und Samsung tat uns nun den Gefallen und bestätigte offiziell das Design des S21 FE.Wie Gizchina berichtet, ist Samsung nämlich eine kleine Panne unterlaufen. Genauer gesagt handelt es sich um die Samsung-Support-Seite der Vereinigten Arabischen Emirate. Dort war nämlich für kurze Zeit folgendes Bild des Galaxy S21 FE live:Mittlerweile ist das Bild erst einmal wieder verschwunden, aber das Smartphone macht natürlich jetzt dennoch die Runde im Netz. Wir sehen ein Smartphone, welches dem Galaxy S21 (Test) fast wie ein Ei dem anderen gleicht. Wir erkennen die Triple-Cam in vertikaler Anordnung und das gegenüber den anderen Seiten ausgeprägtere Kinn auf der Front.Zumindest optisch wissen wir jetzt also verbindlich, womit wir es da zu tun bekommen. Stimmt der Zeitplan und das S21 FE erscheint tatsächlich im kommenden Januar, sind wir jetzt nur noch Wochen vom Launch entfernt. Und ja, kurz danach stehen uns ja dann auch schon das Galaxy S22 mit dem Galaxy S22+ und dem Galaxy S22 Ultra an seiner Seite ins Haus.Ihr könnt Euch also über die ruhigen Weihnachtstage noch ausführlich Gedanken darüber machen, welches Handset der Koreaner künftig Euch gehören soll. Bis dahin könnt Ihr ja auch nochmal über die aktuell besten Samsung-Smartphones schauen - und uns in den Kommentaren verraten, ob Ihr Euch auf das Galaxy S21 FE freut, oder ob es Euch nun doch zu spät vorgestellt wird.