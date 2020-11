JBL Flip 5 Eco: Günstiger Bluetooth-Lautsprecher mit grüner Seele

Kompakt, lautstark und nachhaltig. Der JBL Flip 5 Eco verbindet gran­dio­sen Sound mit dem Gedanken an die Umwelt. Damit gehört er zu den be­liebtesten Bluetooth-Lautsprechern am Markt, die man jetzt für kleines Geld bei Media Markt kaufen kann. (Anzeige)

In der Zeit des Coronavirus-Lockdowns sind wir nicht auf Camping-Plätzen, am Strand oder auf großen Familienfeiern unterwegs, doch einen optimalen Einsatzort für den JBL Flip 5 Eco finden wir immer. Er ersetzt unser Radio und zeigt sich als kompakter Begleiter für Pausen in der Mittagssonne auf der Terrasse oder dem Balkon. Mit einem Gewicht von nur 540 Gramm und einer Länge von gerade einmal 18 Zentimetern ist er zudem schnell im Rucksack ver­staut, sodass wir auch bei der Stippvisite im Büro die Musik aufdrehen können. Und bessert sich die Lage im nächsten Jahr, haben wir schon jetzt einen tollen Outdoor-Speaker gekauft.Der JBL Flip 5 überzeugt nicht nur mit einem grandiosen Sound im Kompaktformat, sondern er kommt auch der Umwelt zugute. Die Eco-Variante des Bluetooth-Lautsprechers wird vom Hersteller mit den Worten "" beschrieben. Schließlich setzt der Flip 5 Eco auf 90 Prozent recycelten Kunststoff und eine biologisch abbaubare Originalverpackung. Um das Thema Nachhaltigkeit im Bereich der Unterhaltungselektronik zu unterstützen, nehmen wir dafür den wirklich geringen Aufpreis von circa 5 Euro gerne in Kauf. Nur 100 Euro kostet der beliebte Wireless-Speaker aktuell im Online-Shop von Media Markt.Doch kommen wir vom grünen Daumen direkt zur technischen Ausstattung des JBL Flip 5 Eco. Der wichtigste Punkt stellt die Akkulaufzeit dar. Mit einer Ladung erreicht der kabellose Lautsprecher bis zu 12 Stunden und versorgt uns somit nicht nur während des klassischen 8-Stunden-Arbeitstags mit Musik, sondern auch zum Feierabend. Innerhalb von 2,5 Stunden wird der Flip 5 Eco von Null auf Hundert geladen und das mit Hilfe eines zeitgemäßen USB-C-Anschlusses. Das Beste: Wer zwei der nachhaltigen mobilen Speaker besitzt, kann sie über den JBL PartyBoost zu einem lautstarken Stereo-Paar verbinden. Dabei ist es ganz egal, ob man das Smartphone, Tablet, Notebook oder den PC als Zuspieler verwendet.