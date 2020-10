JBL Flip 5 Eco: Beliebter Bluetooth-Lautsprecher wird noch günstiger

Der JBL Flip 5 gehört zu den beliebtesten Bluetooth-Laut­spre­chern und setzt in seiner neuen Eco-Edition zusätzlich auf Nachhaltigkeit. Dass man bei Media Markt aktuell 16 Prozent sparen kann kommt nicht nur der Um­welt zugute, sondern auch dem Geldbeutel. (Anzeige)

Mit einer Länge von nur 180 Millimetern und einer Leichtigkeit von 540 Gramm ist der JBL Flip 5 Eco klein aber oho. Der Hersteller verspricht eine hohe Lautstärke und einen kraft­vol­len Bass in einem echten Kompaktformat. Und auch wenn wir erst im nächsten Jahr wieder am Strand oder auf dem Campingplatz unsere Musik aufdrehen, stimmt der Outdoor-taug­li­che Bluetooth-Lautsprecher mit seiner Ausstattung schon jetzt auf den nächsten Ausflug ein. Denn er ist nicht nur besonders robust, dank IPX7-Schutzklasse übersteht er auch jeden Regenschauer oder den Ausflug in den Pool.Doch was hat es mit der Eco-Edition des JBL Flip 5 genau auf sich? "" Unter diesem Motto besteht der beliebte Wireless-Speaker aus 90 Prozent recyceltem Kunststoff und sogar die mitgelieferte Ver­pa­ckung ist aus biologisch abbaubaren Materialien hergestellt. Das Thema Nachhaltigkeit wird hier also mit bedacht, ohne den Preis dafür drastisch zu steigern. Vor allem nicht, wenn man den aktuellen 16%-MwSt.-Rabatt im Online-Shop von Media Markt mit einrechnet. Doch der JBL Flip 5 kann noch mehr, als einfach nur umweltfreundlich zu sein.Wer über zwei der kompakten und wasserdichten Bluetooth-Lautsprecher verfügt, kann den so genannten PartyBoost nutzen und die beiden zu einem noch besseren Stereo-Paar ver­bin­den. Das Beste: Die Akkulaufzeit beträgt lange 12 Stunden, womit nicht nur der klassische 8-Stunden-Arbeitstag, sondern auch der Feierabend mit Musik unterlegt werden kann. Auf­ge­la­den wird der JBL Flip 5 Eco innerhalb von 2,5 Stunden über einen zeitgemäßen USB-C-Anschluss, wobei ein passendes Kabel dem Lieferumfang beiliegt. Und natürlich ist er via Bluetooth 4.2 mit allen Smartphones, Tablets, Notebooks und Co. kompatibel - egal ob iPhone, Android, MacOS oder Windows.