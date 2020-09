Nvidia entschuldigt sich schon mal vorsorglich für den RTX 3090-Launch

Dass sich eine Grafikkarte für 1500 Euro an eine ganz spezielle Gruppe an Nutzer richtet, ist klar. Trotzdem sieht sich Nvidia dazu veranlasst, sich schon vor dem Start der RTX 3090 - dem Äquivalent zu früheren Titan-Karten - für die geringe Verfügbarkeit zu entschuldigen.

Schon mal entschuldigen, bevor es überhaupt losgeht

Eine Karte für ganz spezielle Nutzer

Nvidia

Ob PlayStation 5 oder Geforce RTX 3080: Aktuell ist bei vielen Preorder-Aktionen so richtig der Wurm drin. Heute geht auch die GeForce RTX 3090 von Nvidia in den Vorverkauf, schon jetzt ist aber abzusehen, dass es wieder viele enttäuschte Kunden geben wird - anders kann man das, was Nvidia offiziell in einem Blogpost vor dem Start mitteilt, nicht interpretieren. "Da wir die GeForce RTX 3090 für eine einzigartige Benutzergruppe gebaut haben, wie zuvor die Titan RTX, möchten wir uns im Voraus dafür entschuldigen, dass diese am Tag der Markteinführung nur begrenzt verfügbar sein wird."Wie das Unternehmen weiter schreibt, sei man sich darüber bewusst, dass diese Situation für Ärger unter den potenziellen Kunden sorgen wird: "Wir wissen, dass dies frustrierend ist, und wir arbeiten mit unseren Partnern zusammen, um das Angebot in den kommenden Wochen zu erhöhen". Eines macht dieser Satz nebenbei klar: Bevor die RTX 3090 in aus­reichendem Maße verfügbar ist, wird man sich wohl bis in den November hinein gedulden müssen.Dass die RTX 3090 eine Karte für echte Enthu­siasten ist, zeigt dabei wie in früheren Jahren mit den Titan-Modellen vor allem das extreme Preis-Leistungs-Verhältnis: Aktuell sprechen die verfügbaren inoffiziellen Informationen dafür, dass man zwischen RTX 3080 und RTX 3090 wohl einen Leistungszuwachs von rund 15 Prozent erwarten kann, dafür aber mehr als doppelt soviel bezahlen muss. Ein wichtiges Argument für Käufer ist hier sicher auch die wesentlich höhere Speichergröße von 24 GB, die RTX 3080 bietet hier 10 GB.