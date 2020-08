Netflix, Prime Video & Co.: Die neuen Filme und Serien der Woche

Die Ferien- und Urlaubszeit nähert sich dem Ende, was in dieser Woche auch den drei Streaming-Diensten Netflix, Amazon Prime Video und Dis­ney+ anzusehen ist. Für 20 Serien und Filme fällt in den nächsten Tagen der Startschuss. Alle zu finden in unserer neuen Übersicht.

Blockbuster fehlen, Dokus können hingegen überzeugen

Superfly (24.08.2020)

Diebische Elstern: Staffel 2 (25.08.2020)

Emilys Wunderlabor (25.08.2020)

Aquaman (25.08.2020)

Kein Strandzugang! (26.08.2020)

Cobra Kai: Staffel 1 und 2 (26.08.2020)

Phönix aus der Asche (26.08.2020)

Aggretsuko: Staffel 3 (27.08.2020)

Down a Dark Hall (28.08.2020)

I AM A KILLER: Released (28.08.2020)

Geheime Anfänge (28.08.2020)

The Perfect Match (29.08.2020)

The Worst Witch: Season 2 (30.08.2020)

Der geheime Roman des Monsieur Pick (26. August)

Yung (28. August)

Dann schlaf auch Du (28. August)

Pavarotti ab (29. August)

A Boy Called Sailboat (30. August)

Phineas und Ferb - Der Film: Candace gegen das Universum (28. August)

Lost Treasures of Egypt Staffel 1 (28. August)

Neue Serien und Filme im Überblick

In der beinahe letzten Woche des Augusts zeigen sich die drei Video-Streaming-Plattformen mit nur wenigen Filmen und Serien, die wirklich Rang und Namen haben. Netflix bietet unter anderem den Superhelden-Streifen Aquaman zum Streamen an, während abseits davon vor­rangig die ersten beiden Staffeln von Cobra Kai mit William Zabka (Johnny Lawrence) und Ralph Macchio (Daniel LaRusso) überzeugen. Die Dramedy-Serie basiert auf der Filmreihe Karate Kid. Anime-Fans dürften sich hingegen auf die dritte Staffel von Aggretsuko freuen. Wer es bei Netflix bisher verpasst hat: Die deutsche Serie Biohackers ist bereits in der letz­ten Woche angelaufen und durchaus sehenswert.Auch die Netflix-Konkurrenten Amazon Prime Video und Disney+ können in der Woche vom 24. bis 30. August nur wenig gegen das scheinbar anhaltende Sommerloch aufbringen. Für Kinder gibt es hier einen Film von Phineas und Ferb zu sehen, während in Hinsicht auf Do­ku­men­ta­tio­nen unter anderem das Leben des Opernsängers Luciano Pavarotti von Re­gis­seur Ron Howard aufgearbeitet wurde. Die National Geographic-Serie Lost Treasures Of Egypt stillt zudem den Wissenshunger mit interessanten Infos und Bildern zu den Schätzen und Ruhestätten der Pharaonen Ägyptens. Serientipp: Amazon hat letzte Woche den ersten Teil der fünften Staffel von Lucifer veröffentlicht.