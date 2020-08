Google Pixel Buds 2: Update bringt mehr Bass & weitere Funktionen

Google hat ein erstes Feature Drop-Update für seine Ohrhörer Pixel Buds 2 veröffentlicht. Die Aktualisierung bringt einen verstärkten Bass und ei­ni­ge weitere, praktische Funktionen mit sich. Es ist ab sofort möglich, die Kopfhörer über die "Find my Device"-App zu lokalisieren.

Neuer Transkriptionsmodus hinzugefügt

Markus Mielek/Google

Das hat der Suchmaschinenkonzern in einem Blog-Eintrag bekanntgegeben. Nachdem das Update schon vor einigen Wochen angekündigt wurde, wird die Feature Drop-Aktualisierung jetzt verteilt. Bei einer großen Neuerung handelt es sich um den sogenannten Bass-Boost. In den Einstellungen der Pixel Buds 2 kann der Bass nun reguliert und verstärkt werden. Au­ßer­dem können die Kopfhörer jetzt automatisch erkennen, wenn der Nutzer einen Ohr­hö­rer mit einem anderen Nutzer teilt. Die Lautstärke lässt sich dann separat anpassen.Eine weitere Neuerung stellt der Trans­krip­tions­mo­dus dar. Die Pixel Buds 2 verfügen bereits über die Möglichkeit, das Gehörte via Google Translate in eine Fremdsprache zu über­set­zen. Mit dem Transkriptionsmodus wird der über­setz­te Text zusätzlich auf dem Smartphone ein­ge­blen­det. Bei den "Attention Alerts" handelt es sich ebenfalls um ein neues Feature. Wenn be­stim­mte Geräusche, beispielsweise ein schrei­en­des Baby oder ein bellender Hund, erkannt werden, wird die Lautstärke der Pixel Buds automatisch heruntergeschraubt.Darüber hinaus werden die Pixel Buds zukünftig in der "Find my Device"-App von Google auf­ge­führt. Hiermit haben die Nutzer die Option, sich die letzte bekannte Position, an denen die Ohrhörer getrackt wurden, anzeigen zu lassen. Auch der Google Assistant verfügt auf den Pi­xel Buds nun über mehr Funktionen. Mit der Sprachsteuerung ist es jetzt möglich, die Touch-Oberfläche der Kopfhörer zu aktivieren und anschließend auch wieder zu deaktivieren.