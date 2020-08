WhatsApp: Hinweise auf neue Suchfunktion für Sticker aufgetaucht

Erst vor kurzem hatte WhatsApp animierte Sticker in die Messenger-App integriert. Nun gibt es Hinweise darauf, dass die Entwickler momentan an einer neuen Suchfunktion arbeiten. Damit sollen auf dem Smartphone gespeicherte Sticker wesentlich schneller gefunden werden können.

Feature kündigt sich in Beta-Version an

Obwohl WhatsApp nur eine vergleichsweise geringe Anzahl an Sticker-Packs anbietet, besitzt die Android-Anwendung des Dienstes die Möglichkeit, aus Drittanbieter-Quellen he­run­ter­ge­la­de­ne Pakete zu importieren und empfangene Sticker abzuspeichern. Abhängig davon, wie viele Sticker der Nutzer auf seinem Smartphone gespeichert hat, kann die Sticker-Sammlung schnell sehr unübersichtlich werden. Ein neues Feature soll dabei zukünftig Abhilfe schaffen.Wie WABetaInfo berichtet, lassen sich in der aktuellen Beta-Version von WhatsApp Hinweise darauf, dass es demnächst eine Suchfunktion für Sticker gibt, finden. Sobald eine Nachricht geschrieben und zum Sticker-Menü gewechselt wird, taucht in der unteren linken Ecke eine Lupe auf. Nachdem das Symbol angeklickt wird, kann nach dem Namen eines Stickers gesucht werden. Aktuell scheint das Feature allerdings noch nicht korrekt zu funktionieren. Eine wei­te­re Neuerung stellen die Sticker-Tabs dar. Hier­mit ist es möglich, Sticker in unterschiedliche Gruppen einzuordnen.Derzeit befinden sich die Funktionen noch in Entwicklung. Daher ist auch noch nicht bekannt, wann die Features in eine finale Version der App eingebaut werden. Womöglich wird die neue Suchfunktion in wenigen Wochen in die Beta-Version des Dienstes integriert. Ob die Funktion dann auch für die iOS-App zur Verfügung gestellt wird, bleibt ebenfalls noch unklar.