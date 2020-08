Netflix, Amazon & Co.: Die neuen Film- und Serien-Starts der Woche

Die neue Woche bringt viele Filme und Serien-Nachschub der bekannten Streaming-Dienste Netflix, Amazon Prime Video und Disney+ mit sich. In den nächsten Tagen feiern dabei über 25 Blockbuster "Premiere" auf den jeweiligen Plattformen. Wir zeigen euch die Neustarts im Überblick.

Amazon setzt auf Action und Sci-Fi, Disney+ auf Abenteuer

Das große Comedy-Crossover (10.08.2020)

Leave No Trace (11.08.2020)

Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids (11.08.2020)

Greenleaf: Staffel 5 (12.08.2020)

(un)gesund (12.08.2020)

RIDE ON TIME: Season 2 (13.08.2020)

Teenage Bounty Hunters (14.08.2020)

3%: Staffel 4 (14.08.2020)

Dirty John: Die Geschichte von Betty Broderick (14.08.2020)

Der Jahrhundertraub (14.08.2020)

Project Power (14.08.2020)

Fearless - Babysitten ist Heldensache (14.08.2020)

Die Oktonauten und die Sac-Actun-Höhle (14.08.2020)

Cuckoo: Season 5 (15.08.2020)

Rita: Staffel 5 (15.08.2020)

Kingsman: The Golden Circle (15.08.2020)

Unknown User: Dark Web (11.08.2020)

Die Höhle - Das Tor in eine andere Zeit (11.08.2020)

Relentless - Allein gegen das Kartell (12.08.2020)

Gemini Man (13.08.2020)

World's Toughest Race: Eco Challenge Fiji - Staffel 1 (14.08.2020)

Upgrade (15.08.2020)

Das Spieltreffen der Welpen-Freunde Staffel 2 (14.08.2020)

Der Schrottplatz-Wettkampf: Autos der Spitzenklasse Staffel 1 (14.08.2020)

Die Prouds Staffel 1-2 (14.08.2020)

Vampirina: Die Ghul-Girls Staffel 2 (14.08.2020)

Artemis Fowl (14.08.2020)

Nach bekannter Manier hat auch in der Woche vom 10. bis 16. August (KW 33) vor allem Netflix in Hinsicht auf die Anzahl der Neustarts die Nase vorn. Zu den Highlights zählen der neue Superhelden-Film Project Powers mit Jamie Foxx und Joseph Gordon-Levitt und der bereits im September 2017 in den Kinos angelaufene Kingsman: The Golden Circle mit Taron Egerton (Rocketman), Colin Firth (King's Speech) und Channing Tatum. Außerdem geht die brasilianische Science-Fiction-Serie 3% in die vierte Staffel und der US-amerikanische Ko­mi­ker Rob Schneider erhält ein neues Comedy-Special.Abonnenten von Amazon Prime Video können sich hingegen auf Filme wie Gemini Man mit Will Smith und den Action-Cyberpunk-Streifen Upgrade mit Logan Marshall-Green freuen. Weiterhin wird der Horrorfilm Unknown User: Dark Web für Prime-Kunden zum Streamen bereitgestellt, während die neue Abenteuer-Survival-Serie World's Toughest Race Bear Grylls und über 60 Teams auf Fidschi diverse Herausforderungen stellt. Die Vorfreude sollte jedoch bereits auf der nächsten Woche liegen, da am 22. August die fünfte Staffel von Lucifer star­tet. Disney+ versucht ab Freitag zudem mit dem Abenteuerfilm Artemis Fowl zu überzeugen.