Rollbares Smartphone von LG wird nach Jahren zum realen Produkt

LG hatte schon vor vielen Jahren rollbare Smartphone-Displays gezeigt, jetzt bereitet sich der Konzern wohl endgültig darauf vor, ein entspre­chen­des Produkt auf den Markt zu bringen. Schon Anfang nächsten Jahres soll ein LG Smartphone mit Roll-Display in den Regalen stehen.

Nach dem Falten ist vor dem Rollen

LG braucht dringend einen Hit

Smartphones mit faltbaren Displays sind immer noch ein echtes Nischenprodukt, für das Kritiker nur wenig Nutzen sehen. Das hält die Entwicklungsabteilungen aber nicht davon ab, weiter fleißig an neuen Displays-Ideen zu feilen, die mindestens in der in Sachen Innova­tionen stagnierenden Smartphone-Welt für frischen Wind sorgen. Schon 2016 hatten wir auf WinFuture über rollbare Smartphone-Displays von LG berichtet, vier Jahre später scheinen die ihren Weg jetzt in ein marktreifes Produkt gefunden zu haben.Wie GSMArena berichtet, hatte im August letzten Jahres ein Patent für Aufmerksamkeit gesorgt, in dem LG ein Smartphone mit Ausroll-Display genauer beschreibt. Aus Korea gibt es jetzt Meldungen, dass das Unternehmen genau diese Idee weiter verfolgt und zu einem realen Produkt macht. Dabei wird das Smartphone-Display je nach Bedarf seitlich durch ein sehr flexibles und damit aufrollbares OLED-Panel erweitert werden können, das zusammen mit BOE entwickelt wird.Wie The Elec ausführt, hört das Vorhaben aktuell auf den Namen Projekt B - ein Verweis an den Firmen-CEO Bong-seok - und soll für einen Launch im Frühjahr 2021 vorgesehen sein. "Das Unternehmen hat in seinem Werk in Pyeongtaek mit der Produktion des Prototyps des Geräts begonnen", so die Quelle. Es sei zu erwarten, dass eine Massenproduktion nach drei bis vier Prototyp-Phasen beginnen kann.LGs Smartphone-Sparte ist chronisch unerfolgreich und konnte seit 20 Quartalen keinen Gewinn mehr erzielen. Mit dem rollbaren Smartphone will der Konzern seine Innovationskraft beweisen und für möglichst viel Aufmerksamkeit sorgen. Man darf sehr gespannt sein, ob diese Vorstellung gelingt. Aller Voraussicht nach wird Project B ähnlich der ersten Falt-Smartphones aber wohl ein teures Sparten-Produkt für Early Adopter und Technikbegeisterte.