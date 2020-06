Google kauft North: Kanadische Spezialisten sollen AR-Brillen bauen

Der Internetkonzern Google übernimmt den kanadischen Augmented-Reality Gerätehersteller North, der sich gerade anschickte, die zweite Generation einer "smarten" Brille mit integriertem AR-Display auf den Markt zu bringen. Daraus wird jetzt nichts mehr.

North

Wie Google heute in einem Blog-Eintrag bestätigte und zuvor von der kanadischen Zeitung The Globe and Mail bereits berichtet wurde, kauft der Suchmaschinenbetreiber die Firma North für eine nicht näher bezifferte Summe. North bot mit der Focals by North bis vor kurzem eine Augmented-Reality-fähige Brille in einem recht "normalen" Formfaktor an, das sich äußerlich nicht wirklich vom Design einer herkömmlichen Brille unterschied.Vor einiger Zeit hatte North die zweite Generation der Focals angekündigt, doch deren Launch wird jetzt mit der Übernahme durch Google hinfällig. Die Focals 2.0, welche noch in diesem Jahr auf den Markt kommen sollten, werden jetzt komplett aufgegeben. Google übernimmt das Team von North komplett und integriert es an einem bestehenden Standort in der gleichen Region Kanadas, wo North ohnehin angesiedelt ist.Gemeinsam sollen die Teams an "Hardware-Projekten" und der "Zukunft des Ambient Computing" arbeiten, so Googles Hardware-Chef Rick Osterloh. In einem eigenen Blog-Eintrag erklärten die Gründer von North, dass sie sich über die künftige Zusammenarbeit bei Google freuen würden, da man deutliche Fortschritte bei der Umsetzung der gemeinsamen Vision machen könne.Google bietet mit Glass selbst bereits eine Augmented-Reality-Brille an, die sich im Design aber deutlich von einer normalen Brille unterscheidet. Die Focals-Brille konnte vor allem wegen relativ hoher Kosten und einigen technischen Einschränkungen sowie dem Zwang zu einer genauen Anpassung an den Träger noch nicht voll überzeugen. Mit der zweiten Produktgeneration wollten die Entwickler jedoch vieles besser machen.