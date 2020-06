Nur diese Woche: Hammer-Schnäppchen bei Media Markt & Saturn

Schon in wenigen Tagen enden viele der günstigen Technik-Angebote in den Online-Shops von Media Markt und Saturn. In diesem Artikel zeigen wir euch die stark reduzierten Schnäppchen aus den Prospekten und Rabattaktionen. Oftmals wird dabei sogar der Bestpreis erreicht.

Hinweis zum Direktabzug: Der reduzierte Preis von einigen Produkten (z.B. SSDs) wird erst im Warenkorb angezeigt. Diese Schnäppchen haben wir in unserer Liste entsprechend mit einem Sternchen (*) gekennzeichnet. Außerdem haben wir uns vorrangig für Media­Markt-Angebote entschieden, da die Verfügbarkeit bei Saturn aktuell nicht gegeben ist.

Günstige Fernseher, PlayStation 4- und Nintendo Switch-Konsolen

Notebooks, Desktop-PCs, SSDs und Festplatten stark reduziert

Rabatt auf Smartphones, Fitness-Tracker, FritzBoxen und Haushaltsgeräte

Saturn

Viele der Rabattaktionen der beiden Elek­tro­nik­händ­ler sind nur noch für kurze Zeit gültig. Ein Großteil endet bereits am Sonntag respektive Montag (29.06.) um 9 Uhr früh. Dieses Enddatum gilt zum Beispiel für den aktuellen Media-Markt-Prospekt und für einen Teil der so genannten Euro-2020-Deals , welche in den Online-Shops beworben werden. Auch der Saturn-Flyer zeigt sich mit seinen reduzierten Technik-Schnäppchen nur noch in den nächsten vier Tagen. Frisch eingetroffen sind die Heller-Wahn­sinn-Angebote , die allerdings ebenfalls bereits am Montag enden. Die Eingabe von Gut­schei­nen oder Coupon-Codes ist für den Rabatt nicht notwendig.Da sich die aktuellen Deals von Media Markt und Saturn nur geringfügig verändert haben, zeigen sich die günstigen Technik-Angebote weiterhin im gesamten Sortiment. Zu den beliebten Kategorien gehören unter anderem die der Fernseher, Konsolen, Laptops, Smartphones und Haushaltsgeräte. Bei WinFuture-Lesern stehen aber auch SSDs, externe Festplatten, Speicherkarten und viele Netzwerk-Produkte wie die AVM FritzBox-Router hoch im Kurs. Die beiden Online-Shops liefern in vielen Fällen versandkostenfrei zu euch nach Hause. Während der Bestellung kann jedoch auch eine Abholung in einer Filiale reserviert werden.Trotz der ausfallenden Fußball-Europameisterschaft erfreuen sich günstige Fernseher großer Beliebtheit. Besonders begehrt sind und bleiben Topseller wie der 65 Zoll große Samsung UE 65 RU 8099 , der samt 4K-Auflösung, HDR und Co. für nur 677 Euro über die virtuelle La­den­the­ke geht. Etwas kompakter und preiswerter wird hingegen der Grundig 55 GUB 7062 mit 55-Zoll-Diagonale und Fire TV-Experience angeboten. Ihn verkaufen Media Markt und Saturn jetzt für nur noch 365 Euro oder für 399 Euro inklusive einer Soundbar. Wer sich hingegen für einen Philips-Fernseher begeistern kann, der profitiert jetzt zusätzlich von einem Di­rekt­ab­zug in Höhe von 10 Prozent . Und wenn man direkt zur XL-Version greifen möchte, sollte dieses 75-Zoll-Modell von Samsung für 899 Euro in Betracht ziehen.Hat man den passenden Smart-TV oder eines der stark reduzierten OLED-Modelle bereits im Wohnzimmer stehen, könnte eine neue Spielekonsole in Frage kommen. In den Online-Shops startet derzeit unter anderem die PlayStation 4 Pro in einer speziell gestalteten Limited Edi­tion inklusive des PS4-Top-Spiels The Last of Us Part 2 für nur 399 Euro durch. Alternativ soll­te man ein Auge auf die Nintendo Switch Lite werfen, die mit dem Bestseller Animal Cros­sing: New Horizons mit nur 245 Euro zu Buche schlägt. Gute Nachrichten gibt es zudem für die Nintendo Switch , denn für sie verbessert sich die Lieferzeit enorm. Sie ist direkt auf La­ger verfügbar. Bei den Microsoft-Konsolen lohnt sich hingegen die Xbox One S Digital-Edi­tion inklusive drei Spielen für nur 220 Euro.Für das Home-Office und natürlich auch privat kann man bei Media Markt und Saturn viele Notebook-Schnäppchen finden. Dabei gefällt uns vor allem das Angebot des 15,6 Zoll großen Acer Aspire 3 . Für 399 Euro erhält man hier einen Intel Core i3-Prozessor nebst 8 GB Ar­beits­spei­cher und einer 512 GB SSD. Bevorzugt man ein größeres 17-Zoll-Display, kommt das Asus VivoBook 17 mit AMD Ryzen 7, 8 GB RAM und ebenso 512 GB großer SSD für 599 Euro günstig daher. Und für den Einstieg in die Gaming-Welt kann der Acer Aspire TC-886 Desktop-PC für 799 Euro mit einem Intel Core i5-9400F, 1 TB HDD, 512 GB SSD und der Nvidia GeForce GTX 1650 überzeugen.Ebenso kann man aber auch dem alten Laptop, der Konsole oder dem Standrechner ein Up­grade spendieren und ihn mit einem Solid State Drive oder einer kapazitätsstarken Fest­plat­te aufrüsten. Besonders beliebt ist dabei die Samsung 860 QVO SSD mit 1 TB Spei­cher für nur 99,99 Euro. Oder aber eine kompaktere SanDisk SSD Plus mit 500 GB für 54 Euro, auf der das Betriebssystem und wichtige Programme locker Platz finden. Bei den externen Festplatten sind es hingegen die WD Elements mit 1 TB Speicher sowie das HDD-Datengrab WD My Book mit 8 TB für 49 Euro respektive 139 Euro, die in den Prospekten und Rabattaktionen der Online-Shops glänzen können.In Hinsicht auf Android-Smartphones ohne Vertrag können in dieser Woche das Huawei P30 Lite mit EMUI 10 und 128 GB Speicher für 199 Euro und das Xiaomi Mi Note 10 Lite für 359 Euro überzeugen. Interessant ist auch das Xiaomi Redmi Note 9 Pro samt kostenlosen Blue­tooth-Headphones für 299 Euro und die dazu passende SanDisk Ultra MicroSD mit 200 GB für nur 25 Euro. Zudem bietet sich ein Blick auf die Samsung Galaxy Buds True-Wireless-Kopf­hö­rer an, die für nur 79 Euro bei Media Markt und Saturn angeboten werden, oder aber man gönnt sich für 33 Euro den Fitness-Tracker Xiaomi Mi Band 4 . Wer hingegen in die Welt des kabellosen Ladens einsteigen will, der kann beim Rapoo XC140 Wireless-Charging-Pad für 18 Euro sparen.Abseits von den klassischen Kategorien der Online-Shops finden wir Gefallen am Schnäpp­chen-Angebot der AVM FritzBox 7590 für nur 198 Euro oder dem Flagg­schiff samt LTE-Modem FritzBox 6890 für 304 Euro. Sie versorgen mit ihrem Mesh-WLAN unter anderem den Amazon Fire TV Stick 4K , der für 39,99 Euro verkauft wird und auch in der normalen 1080p-Version für nur 20 Euro zur Verfügung steht. Bei neuen Tablets raten wir hingegen zum Samsung Galaxy Tab S6 Lite inklusive S-Pen für nur 359 Euro. Und wer den Früh­jahrs­putz plant, greift vielleicht am besten zu Haus­halts­ge­rä­ten wie Staub­sau­gern, Saug­ro­bo­tern, Wasch­ma­schi­nen, Kühl­schrän­ken oder Kaf­fee­voll­au­to­ma­ten. Die nachfolgenden Links führen euch direkt zu allen aktuellen Angeboten.