WhatsApp zeigt Kontakte nicht mehr an? So löst Ihr das Problem!

Zuletzt häuften sich Probleme mit der Whats­App-Kon­takt­lis­te. Dabei teilten uns Leser mit, dass von einem Tag auf den anderen die Kontakte bei WhatsApp unter Android verschwunden waren. Wir haben daher nach Lösungsansätzen gemacht, die wir Euch nachfolgend vorstellen!

Wie behebt man das Problem, dass WhatsApp keine Kontakte anzeigt?

WhatsApp-Berechtigungen überprüfen

Öffnet die "Einstellungen", tippt auf "Apps" oder "App-Verwaltung" - je nach Hersteller heißt der Punkt anders.

Tippt auf die Liste der Apps und scrollt nach unten zu WhatsApp.

Tippt auf "Berechtigungen" und dann auf "Kontakte".

Vergewissert Euch, dass hier der Zugriff auf Kontakte erlaubt ist.

Falls die Berechtigungen bereits erteilt sind: Versucht einmal, den Zugriff zu sperren und dann wieder zuzulassen.

WhatsApp-Kontakte aktualisieren

Öffnet WhatsApp und tippt auf die Sprechblase in der unteren rechten Ecke.

Tippt auf die drei Punkte in der oberen rechten Ecke und tippt auf "Aktualisieren".

App-Caches und App-Daten löschen

Steuert die Einstellungen an

Geht auf "Apps und Benachrichtigungen"

Wählt WhatsApp aus

Geht auf "Speicher und Cache"

Tippt auf "Cache leeren"

Bei mir wurde durch diese Aktion kein Chat gelöscht, lediglich Bilder und Videos wurden teils neu heruntergeladen. Ob das bei jedem so ist kann ich nicht garantieren, daher denkt bitte unbedingt an das Backup, wenn ihr wichtige Chats in WhatsApp habt!

WhatsApp-Synchronisierung erzwingen

Öffnet die Einstellungen auf Eurem Handy und tippt dann auf "Benutzer und Konten" oder "Passwörter und Konten".

Wählt WhatsApp aus der Liste aus und tippt dann auf "Konto-Synchronisierung".

Tippt auf die Schaltfläche neben "Kontakte", um das Telefon zur Synchronisierung der Kontakte zu zwingen.

Prüft nun erneut, ob die Kontakte wieder in WhatsApp angezeigt werden.

WhatsApp-Konto entfernen

Der letzte Ausweg: WhatsApp deinstallieren/neu installieren

Das Problem, dass WhatsApp keine Kontakte mehr anzeigt, kann mehrere Ursachen haben. Entsprechend gibt es unterschiedliche Lösungsansätze für die Behebung. Im Folgenden findet Ihr die häufigsten Lösungen für dieses Problem.Android ist im Laufe der Jahre sehr sicher geworden. Das betrifft unter anderem die App-Berechtigungen: Apps benötigen explizit die Berechtigung, um auf die auf dem Smartphone gespeicherten Daten zuzugreifen. Und zu diesen Daten gehören auch Eure Kontakte.Falls Euer Telefon plötzlich keine WhatsApp-Kontaktnamen mehr anzeigt, solltet Ihr diesen Aspekt bei Eurem Android-Smartphone als erstes überprüfen:Sobald diese Schritte erledigt sind, öffnet WhatsApp erneut und überprüft, ob die Kontaktnamen wieder erscheinen. Falls nicht, macht mit Schritt zwei weiter.Eure Kontaktnamen erscheinen immer noch nicht, nachdem Ihr die Berechtigungen erteilt habt? Dann solltet Ihr die Funktion "Kontakte aktualisieren" in WhatsApp ausführen. So geht's.Das war's! Es dauert ein paar Sekunden, bis WhatsApp die Kontaktliste gescannt hat und die Kontaktnamen wieder angezeigt werden - hoffentlich.Falls diese beiden Optionen nicht funktionieren, müssen wir zu drastischeren Optionen greifen. Wir beginnen mit einer sehr beliebten generischen Lösung für die meisten Probleme mit Apps.Bei dieser Methode leert Ihr den App-Cache. Stellt sicher, dass Ihr die Option "Cache löschen" auswählt.Wenn Ihr die App-Daten löscht, sind auch Eure Chat-Verläufe weg. Solltet Ihr diesen Schritt ausprobieren wollen, legt vorher unbedingt ein Backup an.Hier gibt's auch in manchen Fällen so richtig was an Speicher zurückzuholen! Denn in den App-Daten und im App-Cache sammelt beispielsweise Netflix die heruntergeladenen Filme. Das haut den Android-Speicher natürlich ordentlich voll. Auf meinem Handy sind das 1,1 Gigabyte, mit heruntergeladenen Spotify-Daten könnte ich 3,3 Gigabyte Speicherplatz freimachen. Hier sollte ich mal aufräumen!Falls diese Option bei Euch auch nicht funktioniert hat, hilft es womöglich, eine WhatsApp-Synchronisierung mit Euren Kontakten zu erzwingen. Hier erfahrt Ihr, wie das geht.Falls das Erzwingen einer WhatsApp-Synchronisierung nicht funktioniert hat, besteht der nächste Schritt darin, Euer WhatsApp-Konto vom Telefon zu entfernen. Bevor Ihr fortfahrt, stellt bitte unbedingt sicher, dass Ihr ein Backup Eurer Chats angelegt habt. Unser Partner NextPit hat dafür einen Artikel geschaffen , der erklärt, wie das funktioniert.Sobald Ihr es geschafft habt, Eure WhatsApp-Chats zu sichern, öffnet das gleiche Menü wie zuvor (Passwörter und Konten) - wählt aber dieses Mal die Option "Konto entfernen". Ihr werdet eine Warnung erhalten, dass dadurch alle Nachrichten, Kontakte und andere Daten gelöscht werden. Da Eure Chats auf Google Drive gesichert sind (siehe oben), müsst Ihr Euch keine Gedanken mehr machen und könnt auf "Konto entfernen" tippen.Nach diesem Schritt ist die WhatsApp-Installation auf Eurem Telefon quasi komplett zurückgesetzt - und Ihr könnt Euer Konto erneut einrichten. Nach der Einrichtung solltet Ihr eine Weile warten, bis WhatsApp Eure Kontakte synchronisiert und alle Nachrichten aus dem Google Drive wiederhergestellt hat. Idealerweise werden Eure Kontakte dann wieder korrekt angezeigt.Alle oben genannten Methoden sind fehlschlagen? Als letzte Option bleibt zu überprüfen, ob Ihr die neueste Version von WhatsApp verwendet. Womöglich schafft ein Update Abhilfe. Läuft schon die aktuelle WhatsApp-Version auf Eurem Smartphone, bleibt nur, die App zu deinstallieren und neu zu installieren.Und damit sind wir am Ende dieses Artikels angelangt. Wir hoffen aufrichtig, dass die hier genannten Schritte Euer Problem lösen konnten. Sollte dies nicht der Fall sein, lasst es uns bitte in den Kommentaren wissen - und wir werden nach weiteren Lösungen suchen. Und lasst es uns wissen, wenn Ihr noch weitere Lösungen kennt.