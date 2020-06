Netflix, Amazon & Co.: Die Neustarts der Woche im Überblick (KW 25)

In dieser Woche starten mehr als 30 neue Filme und Serien auf den drei bekannten Video-Streaming-Plattformen Netflix, Disney+ sowie Amazon Prime Video. Unser wöchentlicher Überblick zeigt euch die Highlights der KW 25 sowie eine komplette Liste aller Neustarts.

Weitere große Blockbuster bleiben aus

A Rising Tide (16.06.2020)

Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub (16.06.2020)

Rick and Morty: Staffel 4 (17.06.2020)

Mr. Iglesias: Teil 2 (17.06.2020)

The Order: Staffel 2 (18.06.2020)

Um ein Schnurrhaar (18.06.2020)

The Sinner: Jamie (19.06.2020)

Der Boden ist Lava (19.06.2020)

Most Beautiful Thing: Staffel 2 (19.06.2020)

The Politician: Staffel 2 (19.06.2020)

Feel the Beat (19.06.2020)

Wasp Network (19.06.2020)

Verirrte Kugel (19.06.2020)

Yarina Tek Bilet (19.06.2020)

Das erste Lebensjahr: Teil 2 (19.06.2020)

Father Soldier Son (19.06.2020)

Kleinreimstadt (19.06.2020)

Modern Family: Staffel 10 (20.06.2020)

Stay Alive (22.06.2020)

Parasite (17.06.2020)

Crawl(19.06.2020)

LOL: Last One Laughing Australia - Staffel 1 (19.06.2020)

Disney Galerie: The Mandalorian Staffelfinal (19.06.2020)

Das Haus der 101 Dalmatiner Staffel 1 (19.06.2020)

Alaska's Grizzly Gauntlet Staffel 1 (19.06.2020)

Big Sur: Wild California Staffel 1 (19.06.2020)

Birth Of Europe Staffel 1 (19.06.2020)

Egypt's Treasure Guardians (19.06.2020)

Primal Survivor Staffel 1 (19.06.2020)

Secrets Of The Zoo Staffel 1 (19.06.2020)

Toy Story of Terror! (19.06.2020)

Toy Story - Mögen die Spiele beginnen (19.06.2020)

United States Of Animals Staffel 1 (19.06.2020)

Unlikely Animal Friends Staffel 1-3 (19.06.2020)

Neue Serien und Filme im Überblick

Zu den Highlights, die zwischen dem 15. und 21. Juni zum Streamen bereitstehen, zählen unter anderem Serien wie die vierte Staffel von Rick and Morty, weitere Folgen von Modern Family auf Netflix und Filme wie Hotel Transsilvanien 3. Auf Disney+ feiert hingegen die Do­ku­men­ta­tion zur Science-Fiction-Serie Star Wars: The Mandalorian am Freitag ihr Staf­fel­fi­na­le. Abseits des Oscar-prämierten Kinostreifens Parasite starten in dieser Woche zudem der Horror-Thriller Crawl mit Kaya Scodelario (Maze Runner) und die erste Staffel der Comedy-Show Last One Laughing Australia mit Rebel Wilson (Pitch Perfect) auf Amazon Prime Video Während die dritte Staffel von Dark, alle Episoden von "24" oder Filme wie Halloween erst in der nächsten Woche erscheinen, finden Abonnenten von Netflix, Prime Video und Disney+ eventuell Gefallen an den weiteren, weniger prominenten Filmen und Serien der Video-Strea­ming-Dienste. So sind zum Beispiel neue Folgen von The Order, Mr. Iglesias, The Sinner und The Politician zu sehen. Hinzu kommen zwei Kurzfilme zu Toy Story und diverse Tierdokus. Wer in dieser Woche Gefallen an der Serien- und Filmauswahl findet, kann alle Streaming-Plattformen derzeit zwischen sieben und 30 Tage kostenlos testen.