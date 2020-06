Apple veröffentlicht Toolkit für Entwickler von Passwort-Managern

Apple hat ein neues Toolkit, das hauptsächlich Entwicklern von Passwort-Managern die Arbeit erleichtern soll, bereitgestellt. Mit dem quelloffenen Projekt haben die Anbieter von Passwort-Managern ab sofort die Option, si­che­re Passwörter zu generieren und dem Nutzer vorzuschlagen.

Download über GitHub möglich

Das neue Toolkit hört auf den Namen "Password Manager Resources" und stellt ein Werkzeug für Entwickler von Passwort-Managern dar. Wie ZDNet berichtet, bringt das Projekt Ver­fah­ren, nach denen individuelle und sichere Passwörter erstellt werden können, mit sich. Zudem sind in dem Projekt Sammlungen von Seiten, die das gleiche Anmeldesystem nutzen, ent­hal­ten. Das Tool enthält auch Links zu Seiten, auf denen Nutzer die Kennwörter ändern können.Da es sich um ein Open-Source-Projekt han­delt, haben Entwickler die Möglichkeit, mit an­de­ren Anbietern zu­sam­men­zu­ar­bei­ten und Ressourcen wie Kennwortregeln zu optimieren. Das Werkzeug kann über GitHub eingesehen und heruntergeladen werden. Natürlich bleibt zunächst noch abzuwarten, wie gut das quell­of­fe­ne Projekt von den Entwicklern der Passwort-Manager aufgenommen wird. Es wäre denkbar, dass sich das Apple-Tool am Ende nicht gegen vorhandene Konzepte durchsetzen kann.Apple bietet schon seit längerer Zeit einen eigenen Passwort-Manager an. Das in die iCloud integrierte Programm kann beim Erstellen eines neuen Accounts ebenfalls starke Passwörter generieren und daraufhin abspeichern. Wer nicht ausschließlich Apple-Geräte besitzt und sei­ne Passwörter plattformübergreifend synchronisieren möchte, kann auf Drittanbieter-Pro­gram­me wie beispielsweise 1Password zurückgreifen. Das Tool steht nicht nur als Desktop- und Smartphone-App, sondern auch als Extension für Chromium und Firefox zur Verfügung.