Neues Schnäppchen: Allnet-Flat mit 20 GB LTE oder mehr ab 16,99 Euro

Der Mobilfunk-Anbieter Mobilcom-Debitel hat ein neues Angebot für Nutzer veröffentlicht, die gern unterwegs schnell ins Internet wollen, aber keine unbegrenzte Datenflat benötigen. Dabei gibt es für kurze Zeit 20 GB plus Allnet-Flat für nur 16,99 Euro monatlich

Mehr Daten nötig?

Mobilcom-Debitel Green im Netz von O2

20 GB LTE Internet-Flat für 16,99 Euro im Monat, ab dem 25. Monat dann 24,99 Euro

40 GB LTE Internet-Flat für 24,99 Euro im Monat, ab dem 25. Monat dann 29,99 Euro

60 GB LTE Internet-Flat für 29,99 Euro im Monat, ab dem 25. Monat dann 34,99 Euro

Bis zu 225 Mbit/s Download

Allnet-Flat und SMS-Flat in alle deutsche Netze

Keine Datenautomatik

EU-Roaming inklusive

Einmalig 39,99 Euro Anschlusspreis

Green Tarife ab 20 GB mit monatlicher Kündigung

Der neue Top-Deal wird im Netz von O2 angeboten und garantiert maximale Downloadgeschwindigkeiten von 225 Mbit/s. Der "Green LTE 20 GB"-Tarif ist dabei monatlich kündbar, sodass man jederzeit flexibel bleibt. Das Angebot enthält neben dem LTE-Datenpaket eine SMS- und Telefon-Flat in alle deutsche Netze. Dazu gibt es noch EU-Roaming und Unterstützung für VoLTE und WLAN-Call, um eine bessere Sprachqualität zu ermöglichen. Regulär werden für den Tarif bei Mobilcom-Debitel 29,99 Euro fällig. In der Aktion ist der Monatspreis nun auf 16,99 Euro in den ersten 24. Monaten reduziert. Anschließend zahlt man dann 24,99 Euro solang der Vertrag genutzt wird.Der vergünstigte Green Tarif ist nur für kurze Zeit zu den Konditionen zu haben. Es gibt auch interessante Alternativen, wenn es doch ein größeres Datenpaket sein soll. So gibt es auch den "Green LTE 40 GB"- und "Green LTE 60 GB"-Tarif aktuell vergünstigt Es handelt sich bei dem Angebot um einen monatlich kündbaren Vertrag mit einem Monat Mindestlaufzeit und einer Kündigungsfrist von zwei Wochen. Es wird eine einmalige Bereitstellungsgebühr von 39,99 Euro fällig. Die Aktion läuft online nur für kurze Zeit