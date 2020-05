Problem im App Store: Apple stellt hunderte Aktualisierungen bereit

Ein Fehler im Apple App Store soll dafür gesorgt haben, dass manche An­wen­dun­gen nicht mehr wie gewohnt ausgeführt werden konnten. Jetzt scheint der iPhone-Hersteller das Problem behoben zu haben. Im App Store stehen aktuell hunderte Aktualisierungen zum Download bereit.

"Diese App wird nicht mehr mit dir geteilt"

Ein Großteil der iPhone-Besitzer , die den App Store öffnen, werden momentan mit einer rie­si­gen Update-Welle überflutet. Auch für Programme, die bereits in den letzten Tagen oder Wo­chen aktualisiert wurden, stehen Updates bereit. Je nachdem, wie viele Apps der Nut­zer auf sei­nem Smartphone installiert hat, kommen womöglich eine hohe zweistellige oder sogar ei­ne dreistellige Anzahl an Aktualisierungen zum Vorschein.Wie MacRumors berichtet, könnte mit den Up­da­tes ein Bug, der in den vergangenen Tagen auf­ge­tre­ten ist, gefixt werden. Beim Versuch, ei­ne App zu starten, haben einige Nutzer die Feh­ler­mel­dung "Diese App wird nicht länger mit dir geteilt" angezeigt bekommen.Welches Problem dafür verantwortlich war, dass zahlreiche Anwendungen nicht mehr ge­star­tet werden konnten, bleibt zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch weitestgehend unklar.Das Problem ist hauptsächlich bei Nutzern, welche die Fa­mi­lien­frei­ga­be aktiviert hatten, auf­ge­tre­ten. Möglicherweise wurde der Fehler durch das Update auf iOS 13.5 hervorgerufen. Es wäre ebenfalls denk­bar, dass die Apps mit einem abgelaufenen Zertifikat ausgestattet waren.Die nun be­reit­ge­stel­lten Up­da­tes könnten aus diesem Grund ein neues, gültiges Zertifikat mit sich bringen. Eine offizielle Stellungnahme von Apple gibt es bislang allerdings nicht.