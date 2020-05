Disney+ erfüllt Fans einen Traum und kündigt Percy Jackson-Serie an

Disneys Streaming-Dienst hat einen erfolgreichen, ja beeindruckenden Start hingelegt, doch für den langfristigen Erfolg braucht der Medien­gi­gant vor allem eines: viele frische Inhalte. Denn Disney+ hat zwar viel Qualität, an der Quantität muss man aber noch arbeiten.

Griechische Mythologie trifft Neuzeit

Die Percy Jackson-Romane des Autors Rick Riordan haben eine riesige Fangemeinde, offiziell zählt man die Abenteuer des Zwölfjährigen in die Kategorie der Jugend-Fantasy. Percy Jackson & the Olympians, wie die fünfteilige (erste) Reihe im vollständigen Namen heißt, erzählt von einem Jungen, der erfährt, dass er ein Sohn des griechischen Gottes Poseidon und somit Halbgott ist.Zwei Abenteuer wurden bereits zuvor fürs Kino umgesetzt, diese kamen aber weder bei Kritikern noch bei Fans besonders gut an (um es freundlich zu formulieren). Demnächst wird es einen neuerlichen Versuch geben, die Abenteuer mit realen Schauspielern zu verfilmen, aber eben als Serie auf Disney+.Autor Riordan kündigte das Projekt in einem Video auf Twitter an und fügte diesem dann auch noch einen Erklärungstext an. Darin heißt es, dass der Autor und seine Frau Becky Riordan seit einem Jahrzehnt daran arbeiten, eine originaltreue Adaption des Stoffes umzusetzen: "Einige von euch haben sogar vorgeschlagen, dass das eine großartige Serie für Disney+ wäre. Mehr zustimmen könnten wir dem nicht!"Zum aktuellen Zeitpunkt könne man zwar noch keine Details zu diesem Projekt mitteilen, Rick Riordan verspricht aber eine "Live-Action-Serie der höchsten Qualität", die der Story der fünf Original-Bücher folgt. Die Vorlagentreue soll auch durch die direkte Beteiligung von Rick und Becky Riordan sichergestellt werden.Riordan hat bereits in Vergangenheit keinen Hehl aus seinem Unmut über die Kino-Verfilmungen gemacht, unter anderem aus dem Umstand, dass der eigentlich Zwölfjährige in den Filmen ein 17-jähriger Teenager ist.