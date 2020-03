Fluent UI: Microsoft möchte das "UI Fabric"-Framework umbenennen

Vor fünf Jahren hatte Microsoft das Framework "Office UI Fabric", das von Entwicklern vergleichsweise einfach in Web-Apps integriert werden kann, ver­öf­fent­licht. Nun möchte das Redmonder Unternehmen die Software in "Fluent UI" umbenennen und mit dem Stardust-Framework kombinieren.

Stardust-Repository in Fluent UI integriert

UI Fabric wird weiterhin unterstützt

Microsoft

Die Bezeichnung "Fluent" dürften die meisten Nutzer in Zusammenhang mit Microsofts platt­form­über­grei­fen­den Design-System, dem Fluent Design, kennen. Nun hat der Redmonder Kon­zern angekündigt, dass der Name des Frameworks "UI Fabric" bald in "Fluent UI" ge­än­dert wird. Im neuen Verzeichnis sind auch die Dateien des Stardust-Repositories enthalten.In einem offiziellen Blog-Eintrag erklärt Mi­cro­soft, was die Umstellung für Entwickler be­deu­tet. Durch die Änderungen soll den Ent­wick­lern lediglich minimaler Aufwand entstehen, so­dass kaum Anpassungen vorgenommen werden müs­sen. Es wird nicht notwendig sein, die Na­men importierter Pakete zu ändern. Außerdem muss das GitHub-Verzeichnis nicht erneut ge­klont werden. Sämtliche Anfragen, die an das Git­Hub-Repository "UI Fabric" gerichtet sind, werden an das "Fluent UI"-Repository wei­ter­ge­lei­tet. Für die aktuelle "UI Fabric"-Version wird wei­ter­hin Support bereitgestellt.Demnächst sollen mehrere Updates für das Framework erscheinen. So sollen zum Beispiel die Laufzeit-Performance und Flexibilität verbessert werden, indem einige Optimierungen an der API vorgenommen werden. Weitere Details werden lassen sich Blog-Eintrag finden.