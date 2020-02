Nur 2 Tage: Tolle Schnäppchen-Angebote bei Media Markt & Saturn

Für kurze Zeit senken Media Markt und Saturn in ihren Online-Shops die Preise. Günstige Schnäppchen-Angebote zeigen sich in nahezu allen Ka­tegorien. So sind heute Fernseher, Konsolen, Notebooks, Smartphones, SSDs, Tablets und vieles mehr stark reduziert.

Insgesamt fünf Rabattaktionen gibt es derzeit bei den Elektronikhändlern zu durch­stöbern. Die Jahrhundertpreise bei Saturn sind dabei nur noch knapp zwei Tage gültig. Gleiches gilt für die Speicherwoche bei Media Markt und zwei Prospekte zum Valentinstag und der "Mobile Mania", die mit günstigen Technik-Angeboten in die Online-Shops locken wollen. Das Gute: Fast alle Artikel werden ver­sand­kos­ten­frei nach Hause geliefert und man benötigt keine spe­ziel­len Gutscheine, Coupon-Codes oder Mitgliedschaften, um den Rabatt einzulösen.Al­ter­na­tiv ist natürlich auch eine Abholung in den Filialen vor Ort möglich. Die Markt-Ver­füg­bar­keit einzelner Produkte kann direkt bei der Online-Bestellung überprüft werden. Wer also ein passendes Schnäppchen entdeckt und reserviert, kann es sich im Optimalfall noch heute oder spätestens morgen in einer Filiale vor Ort abholen.Wir beginnen wie üblich mit den Angeboten für Speichermedien, die bei WinFuture-Lesern derzeit hoch im Kurs stehen. Media Markt bietet hierbei unter anderem die WD Blue 3D SSD mit 500 GB Speicher für solide 59 Euro an. Außerdem gibt es ein externes Solid State Drive in Form der Samsung Portable SSD T5 für reduzierte 149 Euro im Online-Shop zu finden. In Hinsicht auf die Festplatten-Schnäppchen zeigen sich hingegen die Seagate Expansion+ Por­ta­ble mit 2 TB für 59 Euro und die kapazitätsstarke Seagate Expansion Desktop mit 6 TB für 99 Euro.Alle Festplatten und SSDs können unter anderem dazu genutzt werden, um den Speicher von Notebooks, PCs und Spielekonsolen aufzurüsten. Für Letztere haben Media Markt und Saturn ebenso gute Angebote in ihren Prospekten gelistet. Die PlayStation 4 Pro (PS4) gibt es aktuell für nur noch 249 Euro, während die Nintendo Switch in der verbesserten 2019er-Version für 288 Euro zu haben ist. Die Xbox Series X hingegen gibt es wahlweise mit dem Top-Spiel Star Wars Jedi: Fallen Order oder Forza Horizon 4 im Bundle für günstige 279 Euro.Von Konsolen bietet sich der Schwenk hin zu neuen 4K-Fernsehern bestens an. Hierfür haben Media Markt und Saturn Modelle vieler namhafter Hersteller unter ihren Technik-Angeboten. Zum Beispiel den 55 Zoll großen UltraHD-TV Samsung UE55 RU7179 für nur 429 Euro oder den moderneren OLED-Fernseher LG OLED 55C97LA mit einer 55-Zoll-Diagonale, HDR, Strea­ming-Apps und Co. für stark reduzierte 1333 Euro. Oder aber man möchte sein Wohn­zim­mer mit der Ambilight-Technik beleuchten und greift dann zum mit 50 Zoll etwas kom­pak­te­ren Philips 50 PUS 7354/12 für rabattierte 555 Euro.In eine ganz andere Richtung gehen die frischen Notebook-Angebote von Media Markt und Saturn. Durchstöbert man den Online-Shop und die neuen Prospekte, trifft man auf das Microsoft Surface Pro 7 mit Intel Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, 128 GB SSD und Office 365 Home zum Sparpreis von 799 Euro. Einen zusätzlichen Blick sollte man auch auf das HP 14-dk0355ng werden. Der Laptop setzt auf einen 14 Zoll großen FullHD-Bildschirm, den AMD Ryzen 5-Chip, 8 GB RAM und die Kombination aus einer 1 TB Festplatte und 128 GB SSD für schmale 499 Euro. Windows 10 ist auf beiden Systemen vorinstalliert.Wer auf der Suche nach einem neuen Smartphone ist, der sollte sich die gerade erst vor­ge­stell­ten Top-Modelle der Samsung Galaxy S20 Familie ansehen. Diese können bei Media Markt ab sofort vorbestellt werden und bringen die Galaxy Buds+ Kopfhörer gratis mit. Soll es lieber der günstige Vorgänger sein? Dann hat wiederum Saturn die besten Schnäppchen-Angebote. Hier verkauft man das Samsung Galaxy S10+ nämlich gerade für 649 Euro. Zu­dem sinkt der Preis des Apple iPhone XR auf 629 Euro. Google Android 10, One UI 2.0 und iOS 14 (ab Herbst) kommen als Update übrigens auf die genannten Geräte.Zusätzliche Angebote findet man online unter anderem im Mobile-Mania-Prospekt von Media Markt. In ihm listet man zum Beispiel das Huawei P30 Lite inklusive Fitness-Tracker für 329 Euro oder das Xiaomi Redmi Note 8T mit einer Gratis-Smartphone-Halterung für besonders günstige 166 Euro. Passend dazu bietet sich der Griff zum Xiaomi Mi Band 4 an, das aktuell für nur 29 Euro über die Ladentheke geht. Zu guter Letzt empfiehlen sich der Bose Sound­Link Mini 2 Bluetooth-Lautsprecher für 99 Euro und das Apple iPad (2019) für 329 Euro.