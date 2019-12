Das Ende ist nah: Wir wünschen einen guten Rutsch ins neue Jahrzehnt!

An dieser Stelle lest ihr traditionell unsere letzte Wortmeldung im alten Jahr. Diesmal ist es sogar die letzte für ein ganzes Jahrzehnt. Und die in wenigen Stunden beginnenden Zwanziger versprechen durchaus, eine spannende Zeit zu werden.

Hypes kommen und gehen

Die große Wende

Fieldington (CC BY-SA 3.0)

Aber mit einer solchen Hoffnung gingen viele auch schon in die letzte Dekade. Immerhin stand man immer noch stark unter dem Eindruck des neu entstandenen Smartphone-Marktes, es kamen die Tablets dazu und so mancher dachte, die großen Innovationen würden quasi im Jahrestakt weitergehen. Dem war aber nicht so. Nahezu alle großen Hypes wurden letztlich recht schnell auf den Boden zurückgeholt.Weltveränderndes Potenzial wurde so mancher Neuerung zugeschrieben: Smartwatches sollten das Smartphone ans Handgelenk bringen. Kryptowährungen schon bald den globalen Handel bestimmen. Und Elon Musks Hyperloop sollte die Verkehrswelt im Handumdrehen umkrempeln. Und Intel träumte 2012 noch davon, dass man im Jahr 2020 mit Chips arbeiten werde, die im direkten Vergleich fast schon keine Energie mehr verbrauchen. Mehr als Ansätze all dessen waren letztlich aber nicht zu sehen.Die vergangenen zehn Jahre gaben vielmehr jenen Recht, die immer wieder darauf hinweisen, dass es zwar vorangehen kann - aber eben nicht immer schneller und weiter. Verschwunden sind all die neuen Sachen immerhin nicht und es deutet sich an, dass sich vieles davon einfach in einer soliden Nische gemütlich macht, während parallel aus ganz anderen Richtungen Neues kommt.Man braucht kein Prophet sein, um vorhersehen zu können, dass die Tech-Branche im kommenden Jahrzehnt vor allem in jenen Bereichen gefragt sein wird, wo es um nichts Geringeres geht als die Erhaltung der Lebensbedingungen für unsere Zivilisation. Die Technologie ist vielfach längst vorhanden, müsste aber ernsthaft in großem Stil und zügig zum Einsatz gebracht werden. Und dort, wo es noch hakt, arbeiten viele Wissenschaftler fieberhaft an Lösungen.Insofern dürfen sich technik-begeisterte Menschen auf viele spannende Entwicklungen freuen, die im Großen oder auch im Kleinen ihre Spuren hinterlassen werden. Das Team von WinFuture.de wird natürlich weiterhin alles tun, um die geneigte Leserschaft auf dem Laufenden zu halten und mit allen wichtigen Informationen zu versorgen. Doch bevor das neue Jahr schon in wenigen Tagen mit der CES in Las Vegas, von der wir natürlich wieder direkt berichten, in die Vollen startet, wollen auch wir uns ein wenig einstimmen und feiern. Wir wünschen allen einen guten Rutsch und sehen und dann 2020 wieder.