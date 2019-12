Optimal unterwegs: Die besten Notebooks mit AMD Ryzen-Technik

AMD blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück und feiert dieses zu Weih­nach­ten mit besonders günstigen Angeboten für Notebooks und Desk­top-PCs bekannter Hersteller. Das Preis-Leistungs-Verhältnis steht dabei im­mer im Fokus, vom Einsteiger- bis hin zum Gaming-Laptop.

Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis für Gamer und anspruchsvolle Nutzer

Günstige Laptops für Einsteiger und hoher Grad an Flexibilität

Die besten Notebooks bei Saturn im Überblick

ASUS

Die neuen AMD Ryzen-Prozessoren sind nicht nur in Mittelklasse- und Gaming-Desktops be­liebt, auch in aktuellen Notebooks von HP, Asus, Acer und Lenovo hinterlassen die CPUs des US-amerikanischen Chipherstellers einen sehr guten Eindruck. Zum Jahresende sinken dabei be­kannt­lich noch einmal die Preise für die mobilen Rechner. Passend dazu zeigt sich der On­line-Shop von Saturn mit einer neuen Aktionsseite für die günstigen Laptops mit mo­der­ner AMD Ryzen-Technik.Zum Aushängeschild wird das neue HP Pavilion 15-ec0315ng . Ein Notebook, das sich sowohl für High-End-Enthusiasten als auch für Gamer optimal eignet. Unter der Haube arbeitet der leis­tungs­star­ke und gleich­zei­tig strom­spa­rende AMD Ryzen 5 3550H Quad-Core-Prozessor mit bis zu 3,7 GHz. On top gibt es eine schnelle 512 GB SSD, 8 GB Arbeitsspeicher und die de­di­zier­te Nvidia GeForce GTX 1650.Verpackt wird alles in einem stylischen 15,6-Zoll-Gehäuse samt FullHD-Display (1080p), IPS-Technik und einem umfangreichen Portfolio von USB 3.1 über Gigabit-Ethernet bis hin zu WLAN-ac und Bang & Olufsen Play-Lautsprechern. Wer also unterwegs nicht auf eine hohe Leis­tung für Spie­le und eine eben­so lange Akku­lauf­zeit verzichten möchte, der kann bei die­sem AMD-High­light von Hewlett Packard für nur 799 Euro bedenkenlos zuschlagen.Nicht nur Freunde des mobilen Spielens kommen bei den günstigen und performanten Sys­te­men mit AMD Ryzen-Prozessoren auf ihre Kosten. Auch die passenden Ein­stei­ger-Lap­tops und Desktop-PCs hat Saturn für seine Kunden auf Lager. Wer für ein neues Kom­plett­pa­ket nicht mehr als 600 Euro ausgeben möchte, wird schnell fündig, ohne auf Qua­li­tät oder Aus­stat­tung verzichten zu müssen. Den Asus Laptop 15 gibt es zum Beispiel samt flot­ter AMD Ryzen 5 3500U und ebenso schneller sowie moderner NVMe-SSD zum Schnäpp­chen-Preis von nur 499 Euro.Möchte man seinen Alltag hingegen flexibler gestalten, empfehlen wir einen Blick auf die neu­en 2-in-1-Notebooks mit AMD Ryzen-Antrieb , die mit Hilfe eines smarten Scharniers und Touch-Displays klassische Laptops in schnell einsetzbare Windows 10-Tablets verwandeln kön­nen. Vor allem die beliebten Convertibles der Asus ZenBook Flip-Reihe oder das HP x360-Modell wissen hier mit hoher Wertigkeit, ausdauernder Leistung und einem optimalen Maß an Mobilität zu überzeugen.