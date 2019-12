Nintendo Switch: Die besten Spiele-Schnäppchen des eShop-Sales

Die Fest­tags­an­ge­bo­te im Nintendo eShop sind gestartet. Viele digitale Spie­le für die Nintendo Switch und den Nintendo 3DS wurden im Preis ge­senkt. Wir haben uns die High­lights der Ra­batt­aktion genauer an­ge­se­hen und sie für euch aus über 700 Titel herausgefiltert.

❄️ 🎄 Unsere Festtagsangebote 2019 haben begonnen! Bis zum 02.01. erhaltet ihr im Nintendo #eShop über bis zu 80 % Rabatt auf über 700 Spiele für #NintendoSwitch!



Zum Aktionsportal: https://t.co/nkD13HbCyD pic.twitter.com/POCh4ZLPKD — Nintendo DE (@NintendoDE) December 19, 2019

Die besten Weihnachts-Angebote aus dem Nintendo eShop

Overcooked 2 - 14,99 Euro statt 24,99 Euro

The Witcher 3 für 41,99 Euro statt 59,99 Euro

Ori and the Blind Forest für 13,99 Euro statt 19,99 Euro

Diablo 3 Eternal Collection für 39,99 Euro statt 59,99 Euro

Divinity Original Sin 2 für 34,99 Euro statt 49,99 Euro

Final Fantasy 8 Remastered für 13,39 Euro statt 19,99 Euro

Trine 4 für 22,74 Euro statt 34,99 Euro

Human: Fall Flat für 7,49 Euro statt 14,99 Euro

Torchlight II für 13,99 Euro statt 19,99 Euro

Dead Cells für 17,49 Euro statt 24,99 Euro

Neue Nintendo-Konsolen jetzt stark reduziert!

Nintendo

Vor wenigen Tagen gab der japanische Hersteller den Startschuss für seinen Weihnachts-Sale im Nintendo eShop bekannt, der vor wenigen Stunden gefallen ist. Man verspricht einen Ra­batt von bis zu 80 Prozent bei einer Auswahl von über 700 reduzierten Spielen. Die meis­ten Konsolen-Spieler dürften dabei an den Gaming-Schnäppchen für die Nintendo Switch in­te­res­siert sein. Im Gegensatz zu den Sonderangeboten zum Black Friday und Cyber Mon­day hat sich Nintendo jedoch dazu entschlossen, keine der hauseigenen Titel zu rabattieren.Einige günstige Drittanbieter-Highlights lassen sich dennoch finden. So wurden unter an­de­rem beliebte Titel wie Diablo 3, The Witcher 3, Overcooked 2 und die Final Fantasy-Rei­he für die Nintendo Switch reduziert. Ebenso gibt es einen Preisnachlass auf bekannte Spie­le wie Mario + Rabbids Kingdom Battle, Divinity Original Sin 2 sowie Ori and the Blind Fo­rest. Die für uns in­te­res­san­tes­ten Deals aus dem Nintendo eShop haben wir für euch an dieser Stelle kompakt aufgelistet.Bekannte Titel wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zel­da: Breath of the Wild (BotW), New Super Mario Bros. U Deluxe oder FIFA 20 sind wäh­rend der Feier­tage also nicht re­du­ziert. Auch die aktuelleren und beliebten Titel Pokémon Schwert und Schild, Luigi's Mansion 3 oder Link's Awakening bleiben bei ihrer meist teuren UVP. Wer sich zu Weih­nach­ten den­noch eine neue Konsole gönnen möchte, dem empfehlen wir den Griff zum Nintendo Switch 2019-Bundle mit Mario Kart 8 Deluxe für 315 Euro oder zur Nintendo Switch Lite in ver­schie­de­nen Farben für 199,99 Euro bei Saturn.