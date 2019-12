Nintendo Switch: Bis zu 80 Prozent Rabatt auf viele Spiele im eShop

Am 19. Dezember startet Nintendo mit den Festtags-Angeboten im haus­ei­ge­nen eShop. Für Konsolen und Handhelds wie die Nintendo Switch sol­len über 700 Spiele im Preis gesenkt werden. Der Hersteller spricht von bis zu 80 Prozent Rabatt auf digitale Games.

Wer den Black Friday und Cyber Monday beim Spielekauf verpasst hat, für den hat Nintendo auch über die anstehenden Feiertage eine passende Rabattaktion geplant. Unter anderem auf Twitter gab das japanische Unternehmen die so genannten Festtags-Angebote bekannt, die ab dem 19. Dezember um 15 Uhr deutscher Zeit im Nintendo eShop aktiviert werden.Obwohl man mit den Worten "Bis zu 80% günstiger" und "Über 700 Spiele" wirbt, dürfte der Rabatt auf die echten Highlights für die Nintendo Switch und Switch Lite bekanntlich ge­rin­ger ausfallen. In den meisten Fällen sollte der Nachlass zwischen 10 und 30 Prozent liegen.Noch gab Nintendo nicht bekannt, welche Games zu Weihnachten mit einem Rabatt versehen werden, doch anhand der Black Friday-Aktionen könnte man eine erste Prognose wagen. En­de No­vem­ber gab es dabei unter anderem Spiele wie Super Mario Odyssey, The Legend of Zel­da: Breath of the Wild (BotW), New Super Mario Bros. U Deluxe und FIFA 20 in der Nin­ten­do Switch Legacy Edition gut 30 Prozent günstiger. Ob man über die Feiertage auch ak­tu­el­le­re Titel wie Pokémon Schwert und Schild Luigi's Mansion 3 oder Link's Awakening re­du­zie­ren wird, bleibt abzuwarten.Sollte man die am Freitag startenden Festtags-Angebote zum Anlass nehmen, sich eine neue Konsole anzuschaffen, dann hat Saturn bis zum 23. Dezember noch einige Schnäppchen pa­rat. Die Nintendo Switch in der 2019er-Generation wird im Bundle zusammen mit Mario Kart 8 Deluxe derzeit für 315 Euro angeboten. Für den reinen Handheld-Betrieb eignet sich aber auch die Nintendo Switch Lite in den Farben Gelb, Türkis oder Grau, die man im Saturn On­line-Shop unter den Angeboten für 199,99 Euro findet. Auf der Aktionsseite des Elek­tro­nik­händ­lers werden auch diverse Spiele günstiger verkauft.