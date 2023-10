Audiostreaming: Spotify ist Marktführer in Deutschland

Der Statista Global Consumer Survey hat rund 3000 Menschen in Deutschland, die Geld für digitale Audioinhalte ausgeben, nach ihren Anbieterpräferenzen gefragt. Dabei ist herausgekommen, dass Spotify mit einigem Abstand die Nummer 1 auf dem Markt ist. 50 Prozent der Befragten gaben, an in den letzten zwölf Monaten zahlende Kunden des schwedischen Audiostreamingdienstes gewesen zu sein. An zweiter Stelle folgt Amazon Music mit 45 Prozent. Damit ist der E-Commerce-Riese bei Musik und Podcasts deutlich schlechter aufgestellt als bei Videoinhalten. In einem anderen Punkt ähneln sich beide Märkte indes. Weder bei Audio noch bei Video spielen deutsche Unternehmen eine größere Rolle.Lest dazu auch gerne unseren News-Tipp: Spotify-Preiserhöhung umgehen: Statt mehr bezahlen lieber sparen