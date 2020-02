Total Commander - Leistungsfähiger Dateimanager

Dateiverwaltung in zwei Fenstern

Kostenlose Updates

Windows kommt standardmäßig mit dem Explorer zum Durchforsten von Ordnern und Dateien daher, lässt jedoch beim Funktionsumfang manchen Wunsch offen. Hier springen alternative Dateimanager wie die Shareware Total Commander 9.50 in die Bresche und offerieren zusätzliche Features, die das Arbeiten mit den Daten und ihren jeweiligen Verzeichnissen erleichtern sollen.Die in mehreren Sprachen verfügbare Software bietet anders als das Windows-Standard­werkzeug zwei verbundene Dateifenster nebeneinander, um das einfache Kopieren oder Verschieben via Drag-and-drop respektive Kontextmenü zu vereinfachen.Zu den nützlichen Funktionen gehören auch eine erweiterte Suchfunktion und der Vergleich von Dateien nach Inhalt zur Synchronisierung von Verzeichnissen. Mit einem integrierten FTP-Client und der Unterstützung der Archivformate ZIP, RAR, ARJ, LZH, UC2, CAB, TAR, GZ und ACE werden dem Nutzer weitere mächtige Features für das Dateimanagement zur Seite gestellt. Eine Übersicht aller wichtigen Funktionen listen die Entwickler auf ihrer Webseite Updates mit Fehlerbehebungen und neuen Funktionen sind für registrierte Benutzer des Total Commander kostenlos. Im Funktionsumfang nicht zwangsläufig ebenbürtige Freeware-Alternativen gibt es beispielsweise mit dem FreeCommander oder dem FileCommander Beim Start des Total Commander erscheint in der unregistrierten Version eine Hinweis-Dialogbox, in der Sie einen von drei Buttons mit der Maus drücken müssen, um das Programm auszuführen. Dies funktioniert auch über die 30-tägige Testphase hinaus, die der Entwickler den Nutzern einräumt. Jedoch sollten Sie nach diesem Zeitraum entweder eine Lizenz erwerben oder das Programm wieder von Ihrer Festplatte entfernen.