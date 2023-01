Stellar Repair for Photo Download - Bilder reparieren

Stellar Repair for Photo Download & Setup

Bilder retten ohne Vorkenntnisse

RAW-Formaten verschiedener Kamerahersteller

beschädigte Header und ungültige Bilddateistrukturen

Stellar Repair for Photo: Reparaturen nur mit der Vollversion

Mit dem Stellar Repair for Photo Download reparieren Sie beschädigte Fotos und stellen so verloren geglaubte Schnappschüsse wieder her.Die Software kann verschiedene Beschädigungen in Bildern beheben und verspricht, auch Makel wie Verzerrungen, Verpixelungen oder Unschärfen zu korrigieren. Dabei kommt Stellar Repair for Photo 8.5 sogar mit RAW-Dateien zurecht und repariert beliebig viele Bilder in einem Arbeitsvorgang.Stellar Repair for Photo läuft in der hier zum Download angebotenen Version unter Windows 7, 8, 8.1, 10 und 11 (jeweils 32-Bit und 64-Bit). Außerdem ist die Software für Mac OS in der Version 10.6 oder neuer erhältlich. Für die Installation sind mindestens 4 GB RAM sowie 250 MB freier Festplattenspeicher erforderlich. 8 GB RAM oder mehr sind empfohlen.Die Bedienung von Stellar Repair for Photo ist denkbar einfach. Im ersten Schritt wählen Sie die beschädigten Fotos aus, wobei es keine Rolle spielt, ob diese sich auf Ihrer Festplatte, einem USB-Stick, einer Speicherkarte oder einem anderen Speichermedium befinden. Neben JPG-Dateien arbeitet die Software mitzusammen (ARW, CR2, CR3, CRW, DNG, ERF, HEIC, MRW, NEF, NRW, ORF, PEF, RAF, RW2, SR2, SRF und TIFF).Mit einem Klick auf den Reparatur-Button unternimmt Stellar Repair for Photo automatisch alle möglichen Reparaturversuche. Unter anderem korrigiert das Tooloder extrahiert von besonders stark beschädigten Fotos zumindest eventuell vorhandene Miniaturansichten.Bei manchen Beschädigungen kann es auch erforderlich sein, im Rahmen einer erweiterten Reparatur eine Beispieldatei bereitzustellen, die dann für die Reparatur genutzt wird. Diese muss mit derselben Kamera aufgenommen worden sein und im selben Format vorliegen.Laut Hersteller soll die Software auch ausgegraute, verpixelte, verschwommene, verzerrte und körnige Bilder reparieren können, wobei leider nicht ganz klar ist, welche Korrekturen hier genau vorgenommen werden. Weitere Einstellungsmöglichkeiten gibt es leider nicht.Reparierbare Bilder zeigt Stellar Repair for Photo zunächst als Vorschau an, sollen diese tatsächlich wiederhergestellt werden, ist der Kauf der Vollversion erforderlich. Diese ist als Standard-, Professional- und Premium-Edition mit jeweils abweichendem Funktionsumfang erhältlich. Beispielsweise lassen sich mit der Premium-Version auch beschädigte Videodateien reparieren.