TweakNow WinSecret Download - Windows 11 Tuning-Tool

Der kostenlose TweakNow WinSecret for Windows 11 Download macht es leicht, zahlreiche versteckte Einstellungen in Windows 11 sicher und einfach zu ändern.Beispielsweise können mit der Software das Aussehen des Explorers verändert und die Privatsphäreeinstellungen optimiert werden. Auch die Taskleiste lässt sich umfassend anpassen. Hier bieten wir die aktuelle Version 1.9 zum Download an.TweakNow WinSecret for Windows 11 muss nach dem Entpacken des heruntergeladenen Archivs zunächst installiert werden. Wie es der Name bereits verrät, richtet sich die Software explizit an Nutzer von Windows 11 und eignet sich nicht für ältere Versionen des Betriebssystems.TweakNow WinSecret bündelt eine Reihe nützlicher Anpassungsmöglichkeiten für Windows 11 unter einer gemeinsamen Benutzeroberfläche. Diese ist zwar in englischer Sprache gehalten, aber sehr übersichtlich, zudem werden die meisten Funktionen durch kleine Vorschaubilder anschaulich dargestellt.Unter anderem eignet sich TweakNow WinSecret dazu, schnell zwischen dem hellen und dunklen Modus für das Betriebssystem und für Apps zu wechseln oder die Größe und Akzentfarben von Titelleisten zu verändern. Unerwünschte Desktop-Icons lassen sich einfach ausblenden, zudem können die Snap-Assist-Anzeige oder das neue Kontextmenü von Windows 11 deaktiviert werden.TweakNow WinSecret bringt außerdem eine Reihe Möglichkeiten mit,. Neben der Größe und Ausrichtung von Symbolen können etwa auch die Wartezeit für Vorschaubilder und Transparenz eingestellt werden. Ebenfalls ist es möglich, Symbole im Benachrichtigungsbereich auf eine oder zwei Reihen zu verteilen und die gesamte Taskleiste am oberen Bildschirmrand zu platzieren.Zwar bietet TweakNow WinSecret for Windows 11 ausschließlich Funktionen, die sich auch durch manuelles Eingreifen in die Registry umsetzen lassen, die Software macht das Ändern der jeweiligen Einstellungen deutlich einfacher.Der Entwickler bietet TweakNow WinSecret for Windows 11 außerdem als kostenpflichtige Plus-Version mit erweitertem Funktionsumfang an. Diese kann beispielsweise Windows 11 zu bestimmten Zeiten in den dunklen Modus versetzen, Cache-Dateien aufräumen, Dateien sicher löschen oder detaillierte Systeminformationen anzeigen.