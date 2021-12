TinyTask Download - Arbeitsabläufe automatisieren

zeichnen Sie Mausbewegungen, Mausklicks und Tastatureingaben auf

Mit dem kostenlosen TinyTask Downloadund spielen diese auf Knopfdruck wieder ab.Dadurch eignet sich die Software etwa dazu,und so viel Zeit und Mühe zu sparen. Dank seiner einfachen Benutzerführung eignet sich TinyTask 1.77 auch für unerfahrene Nutzer.Die nur wenige Kilobyte große Software läuft unter Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 und Windows 11 (32-Bit/64-Bit). Eine Installation ist nicht erforderlich, TinyTask kann daher nach dem Download direkt gestartet werden.Die Bedienung ist denkbar einfach: Nach dem Start genügt ein Klick auf den Rec-Button und TinyTask beginnt mit der Aufzeichnung sämtlicher Mausbewegungen, Mausklicks und Eingaben mit der Tastatur. Ein weiterer Klick auf denselben Button stoppt die Aufnahme wieder.Via "Play" beginnt die Wiedergabe der zuletzt aufgenommenen Eingaben, zunächst einmalig und mit derselben Geschwindigkeit wie vom Nutzer ausgeführt. Über die Einstellungen lassen sich jedoch die Anzahl an Wiederholungen und auch die Wiedergabegeschwindigkeit bestimmen.Sind Sie mit einer Aufnahme zufrieden, müssen Sie diese nicht jedes Mal neu erstellen. TinyTask kann Ihre Makros im REC-Dateiformat abspeichern und jederzeit erneut aufrufen. Ebenso ist es möglich,, die beim Start die gewünschten Arbeitsabläufe abspielen.Neben der Bedienung über die Menütasten lässt sich TinyTask per Hotkeys steuern: Standardmäßig startet und stoppt [Strg] + [Alt] + [Shift] + [R] eine Aufnahme, die Wiedergabe erfolgt über die Tastenkombination [Strg] + [Alt] + [Shift] + [P]. Alternativ lassen sich hierfür aber auch andere Tasten festlegen.TinyTask ist ein sehr einfach gehaltenes Programm, um Vorgänge am PC zu automatisieren. Dabei ist nahezu keine Einarbeitungszeit erforderlich, um funktionierende Makros zu erstellen. Leistungsstärker dafür aber auch deutlich schwerer zu bedienen, ist das Open-Source-Tool AutoHotkey . Das ebenfalls quelloffene AutoClicker eignet sich zum Aufzeichnen und abspielen von Mauseingaben.