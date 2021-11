RAD Video Tools Download - Bink- und Smacker-Encoder

Bink- oder Smacker-Codecs

Der kostenlose RAD Video Tools Download enthält eine Sammlung mehrerer Tools zum Verarbeiten von Videos, welche dieverwenden.Dadurch können die RAD Video Tools etwa Videodateien aus Videospielen wiedergeben und in andere Formate umwandeln, es lassen sich aber auch viele weitere Formate konvertieren. Aktuell sind die RAD Video Tools in der Version 2021.10 verfügbar.Nach dem Download der heruntergeladenen 7Z-Datei muss diese zunächst entpackt werden. Dazu eignet sich beispielsweise die Freeware 7-Zip . Hierbei ist die Eingabe des Passworteserforderlich. Am Anschluss ist eine Installation der RAD Video Tools unter Windows möglich (32-Bit/64-Bit).Nach dem Start ähnelt die Benutzeroberfläche der RAD Video Tools stark dem Dateiauswahl-Dialog von Windows. Sämtliche Funktionen sind über nahezu selbsterklärende Buttons am unteren Fensterrand erreichbar. Die Funktion Bink it! wandelt ausgewählte Dateien in das Bink-Format (BIK) um, über Smack it! werden hingegen Videos im Smacker-Format (SMK) erzeugt. Beide Werkzeuge erlauben zusätzliche Anpassungsoptionen, etwa zum Einstellen einer gewünschten Kompressionsrate, zum Entrauschen oder zum Ändern der Farbpalette.Ebenfalls Teil der RAD Video Tools sind ein Mediaplayer und Analysetool für Bink- und Smacker-Dateien, ein Audio-Mixer sowie ein weiterer Konverter, der noch viele weitere Ein- und Ausgabeformate unterstützt. Über eine Batch-Funktion lassen sich auch mehrere Aufgaben ohne Aufsicht der Reihe nach abarbeiten., der für die Videosequenzen vieler aktueller Spiele auf PC und Konsolen verwendet wird und sich durch eine hohe Kompression und gute Skalierbarkeit auszeichnet. Smacker ist ein deutlich älterer 256-Farben-Codec, der heutzutage kaum noch Verwendung findet.