W11ClassicMenu Download - Altes Windows 11-Kontextmenü

Der Windows 11 Classic Context Menu Download stelltwieder her.Microsoft hat mit Windows 11 das Kontextmenü neu gestaltet beziehungsweise vereinfacht: Standardmäßig werden hier nur noch häufig verwendete Elemente, etwa zum Öffnen oder Komprimieren von Dateien angezeigt. Zusätzliche Funktionen sind erst über den Eintrag "weitere Optionen anzeigen" verfügbar. Mit dem Tool Windows 11 Classic Context Menu 1.0 wird dieser zusätzliche Klick schnell wieder überflüssig.Windows 11 Classic Context Menu des Entwicklers Sordum benötigt keine Installation und kann daher nach dem Entpacken des heruntergeladenen Archivs direkt ausgeführt werden. Selbstverständlich richtet sich das Tool ausschließlich an Nutzer von Windows 11.Die Bedienung ist nahezu selbsterklärend: Mit einem Klick auf den Button "Enable Win11 Classic Context Menu Style" wird unter Windows 11 ein klassisches Kontextmenü wiederhergestellt, welches an Windows 10 erinnert. Der Button "Enable Windows 11 Default Context Menu Style" stellt das normale Kontextmenü von Windows 11 wieder her. Eine blau beziehungsweise grün hinterlegte Infozeile informiert über die aktuelle Version des Kontextmenüs.Im Anschluss an die Änderung ist ein Neustart des Explorers erforderlich. Auch dies ist direkt über das Tool möglich.und müssen nicht jedes Mal erneut durchgeführt werden.Windows 11 Classic Context Menu lässt sich zusätzlich- erfahrene Nutzer wechseln so noch schneller zwischen dem neuen und dem klassischen Kontextmenü hin und her.Zwar lässt sich das klassische Kontextmenü unter Windows 11 auch manuell mit einem Eingriff in die Registry wiederherstellen, deutlich einfacher geht dies jedoch mit dem kostenlosen Windows 11 Classic Context Menu. Vor allem Nutzer, die häufiger zwischen beiden Versionen des Kontextmenüs wechseln möchten, können von dem Tool profitieren.