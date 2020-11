FileMenu Tools - Windows-Explorer-Kontextmenü anpassen

Mehr Funktionen für das Kontextmenü

Anpassungen über den Editor

Die kostenlosen FileMenu Tools 7.8.1 erweitern das Kontextmenü des Windows Explorers um eine Reihe nützlicher Funktionen, die ansonsten nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar sind. Über einen Editor können Sie sogar neue Einträge hinzufügen.Nach der Installation der FileMenu Tools sind im Kontextmenü zahlreiche neue Funktionen verfügbar. Beispielsweise lassen sich Dateien oder Ordner problemlos kopieren und verschieben, außerdem können Sie Dateien direkt endgültig löschen, ohne sie zuvor im Papierkorb abzulegen.Ferner lassen sich über die neuen Optionen Dateinamen und vollständige Pfade in die Zwischenablage kopieren, Attribute und Zeiten von Dateien verändern sowie Anwendungen mit Parametern ausführen. Zusätzlich bieten die FileMenu Tools eine Reihe erweiterter Funktionen, etwa zum Umbenennen von Dateien anhand bestimmter Vorgaben, zum Erstellen von Prüfsummen oder zum Aufteilen großer Dateien.Über einen Editor passen Sie die Reihenfolge aller Einträge an und entfernen nicht benötigte Funktionen. Auch erstellen Sie hier beliebige Untermenüs, um die Übersicht zu verbessern. Auf Wunsch fügen Sie sogar vollkommen neue Einträge hinzu und starten so zum Beispiel wichtige Programme über das Kontextmenü. Das "Senden an..."-Menü im Kontextmenü erweitern Sie mit den FileMenu Tools um neue Ziele.Die FileMenu Tools setzen als Betriebssystem Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 voraus, funktionieren dann aber sowohl mit 32-Bit- als auch der 64-Bit-Versionen. Auf der Herstellerseite finden Sie alternativ eine portable Version, die Sie ohne Installation nutzen können.Standardmäßig ist die Software komplett in englischer Sprache gehalten, Sie können jedoch ein zusätzliches deutsches Sprachpaket herunterladen und anschließend die Sprache in den Optionen ändern.In älteren Versionen wurden die FileMenu Tools mit Adware ausgeliefert. Dies ist zwar zur Zeit (Stand: August 2016) nicht mehr der Fall, Sie sollten bei der Installation künftiger Versionen auf etwaige Zusatzangebote achten und diese gegebenenfalls ablehnen.