SimplexNumerica - Kostenlose Software zur Datenanalyse

Objektorientierte Datenanalyse

Die kostenlose Software SimplexNumerica 18.0.0.2 hilft bei der Analyse und Darstellung objektorientierter Daten und richtet sich somit neben Wissenschaftlern vor allem an Schüler und Studenten entsprechender Fachrichtungen.SimplexNumerica wird bereits seit 1986 am deutschen Fraunhofer Institut entwickelt und bietet reichhaltige Möglichkeiten zur objekt­orientierten Datenanalyse am PC. Die Software dient sowohl der Analyse als auch der Vi­su­a­li­sie­rung größerer Datenmengen und kann diese in Form unterschiedlicher Diagramme und Grafiken darstellen.Daten können mit einer Vielzahl verschiedener Methoden analysiert werden. Über die Menüleiste haben Sie beispielsweise Zugriff auf Regressions-, Approximations- und Interpolations-Algorithmen. Ein umfangreiches Handbuch hilft beim Umgang mit der recht komplexen Software, leider ist dieses ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.SimplexNumerica unterstützt alle Windows-Versionen ab Windows XP und steht sowohl für 32-Bit- als auch 64-Bit-Systeme zum Download bereit. Über die Programmseite kann durch den Erwerb der Professional-Edition das Entwicklerteam unterstützt werden.