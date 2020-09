Bulk Rename Utility Download - Dateien umbenennen

Bulk Rename Utility Download

Rename Tool für Fotos und mehr

Einfach mehrere Ordner umbenennen

Freeware für massenhaftes Umbenennen

Mit dem Download des kostenlosen Bulk Rename Utility lassen sich unter Windows 10 Dateien und Ordner schnell nach bestimmten Kriterien umbenennen.Nutzer können die Kriterien zum Umbenennen der Daten detailliert festlegen und so schnell für mehr Ordnung in großen Datensammlungen sorgen. Aktuell steht die Software in der Version 3.4.1 zum Download bereit.Das Bulk Rename Utility unterstützt Windows 10, 8, 7, Server 2019, 2016, 2012, 2008 (32-Bit/64-Bit), während der Installation ist eine Integration in das Kontextmenü möglich. Außerdem lassen sich optional Beispielskripte installieren, welche sich mit der Software zum Umbenennen von Daten nutzen lassen.Arbeitet man beispielsweise mit digitalen Fotos, hat man es oft mit vielen meist nur nummerierten Dateien zu tun. Statt bei jeder Datei per Hand den Namen anzupassen, lassen sich solche Dateimassen mit einem sogenannten File Renamer gleichzeitig und automatisch umbenennen. Bulk Rename Utility ist eine Freeware, die alle nötigen Werkzeuge für das umfassende Umbenennen von Dateien und Ordnern unter Windows mit sich bringt.Bulk Rename Utility erlaubt es, existierende Dateinamen zu ergänzen oder zu ersetzen. Auch der Wechsel von Groß- und Kleinschreibung, eine automatische Nummerierung von Dateien und die Änderung von Erstellungs- und Bearbeitungsdatum sind möglich. Bei MP3-Files können die Inhalte von ID3-Tags verändert werden. Zu guter Letzt ist es mit Bulk Rename Utility möglich, bei Fotos Meta-Daten wie Aufnahmedatum und Auflösung zu bearbeiten.Die Freeware kann mit Ordnern und Speichermedien umgehen, die weit über 100.000 Einträge beinhalten. Nachdem der Nutzer Kriterien festgelegt hat, nach denen Dateien umbenannt werden sollen, zeigt Bulk Rename Utility die neuen Namen in einem Vorschaufenster an. Für Aktionen kann eine Datei erstellt werden, mit der sich alle Änderungen rückgängig machen lassen.Will man große Dateisammlungen verwalten, kann man mit Bulk Rename Utility viel Zeit sparen. Auch beim Sortieren und Benennen von Bildern und Musik-Dateien bietet die Freeware viele Tools, die automatisch für mehr Ordnung sorgen. Experten werden sich außerdem über die Möglichkeit freuen, das Programm über die Kommandozeile zu steuern.